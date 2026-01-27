La debilidad del dólar se acentúa en el mundo, al igual que en Perú, ante la próxima reunión de la Reserva Federal de EE.UU. (FED), pues, se espera que mantenga sus tasas de interés y evalúe futuros recortes, según Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB.

Ayer, en Perú cerró en S/ 3.351,20 puntos básicos menos frente a su cotización del viernes (S/ 3.353).

En tanto, Según Scotiabank, el índice del dólar (DXY) cayó a 97.2 puntos, un mínimos de cuatro meses. El DXY es una canasta de monedas con las que se compara el dólar.

Asencios explicó que la oferta provino por los corporativos (grandes empresas) y la demanda fue por intervención del Banco Central de Reserva (BCR), que compró $ 229 millones.

Al respecto, la semana pasada, el BCR retiró del mercado cambiario unos $ 881 millones para evitar que la cotización de la moneda norteamericana sea abrupta. El miércoles compró $ 440 millones y el jueves lo hizo con $ 441 millones.

Metales

Mientras, Scotiabank informó que el oro subió hasta $ 5,070 por onza, alcanzando un precio récord y acumuló un alza cercana al 17% en enero, consolidándose como el principal activo de cobertura frente a la inflación, las preocupaciones fiscales y los riesgos geopolíticos.

En tanto, la plata subió a $ 110 por onza, sumando un incremento de 50% en el enero, impulsada por una mayor demanda china, aunque podría moderarse tras el Año Nuevo Lunar.

También, una nueva rebaja de la tasa de interés de la FED hace menos atractivo al dólar y los inversionistas buscan refugio en el oro, principalmente.

“Los metales también están impulsados por la debilidad del DXY. El cobre también sube, pero encuentra techo en los $ 6 por libra”, precisó Scotiabank.