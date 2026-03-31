En lo que va marzo, las tensiones geopolíticas y la debilidad de diferentes monedas, entre ellas el euro, refuerzan la demanda del dólar como un activo de refugio. Ayer, en el mercado cambiario peruano ganó 160 puntos básicos con relación a su cotización del viernes, señaló Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB.

Ayer, la moneda norteamericana superó los S/ 3.500 al cotizarse en S/ 3.502, casi similar a setiembre del 2025, cuando cerró en S/ 3.503. El viernes último registró S/ 3.486, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Pérez explicó que, ayer, la demanda provino por los no residentes (inversionistas), mientras que la oferta fue de parte de los corporativos e intervención del BCR con Swaps Cambiario Venta por S/ 200 millones.

“En conjunto, el contexto apunta a un dólar firme en el corto plazo, condicionado por la evolución de la inflación y la política monetaria en EE.UU.”, precisó la representante de Renta4 SAB.

Petróleo

En tanto, la crisis en Medio Oriente mantiene restringido el tránsito de embarcaciones petroleras por el Estrecho de Ormuz, impulsando los precios del petróleo.

En ese contexto, el crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró ayer al alza, cotizándose en $/ 102.88 el barril (a mayo), y el petróleo Brent del Mar del Norte se cotizó en $ 116.89 el barril.

“Ese escenario ha consolidado el shock energético como el principal factor que está condicionando las expectativas de inflación y de política monetaria a nivel global”, explicó Rodrigo Lama, Chief Business Officer (CBO) de Global66.

Señaló que la incertidumbre geopolítica continúa generando cautela entre los inversionistas y mayor demanda por activos considerados refugio.

En ese sentido, Lamas precisó que la evolución del conflicto en Medio Oriente seguirá siendo la variable clave para los mercados en el corto plazo, que una eventual desescalada podría generar una corrección en los precios del petróleo y aliviar las presiones inflacionarias.