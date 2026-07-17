No obstante que El Niño ya impacta la producción nacional, sobre todo), el Instituto Peruano de Economía (IPE) revisó al alza su estimado de crecimiento de la economía peruana de 2.9 a 3.3% para el 2026.

Ello, porque la actividad económica mantiene un gran dinamismo, impulsada por la mayor inversión inmobiliaria, la autoconstrucción y el avance de proyectos mineros y de obras de infraestructura como la Línea 2 del Metro.

Pero, según explicó Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, al presentar la actualización de las proyecciones económicas del IPE para 2026-2027, el crecimiento se limitó por la caída de la actividad primaria (-1.9%), principalmente de la pesca y su manufactura asociada.

En ese sentido, manifestó que el próximo gobierno deberá afrontar las acciones de mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, considerando que más de 2 millones de viviendas permanecen en zonas con riesgo de inundación

Inversión

Explicó que un factor que ha llevado al IPE a mejorar su estimado de crecimiento de la economía nacional es la recuperación del optimismo de los empresarios por el gobierno entrante, en junio, tras dos meses de incertidumbre por efecto del proceso electoral.

Además, porque el nuevo Congreso permitiría reducir la inestabilidad política y la rotación de funcionarios públicos, por ejemplo, en carteras clave como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde en los últimos cinco años se cambió de ministro cada 6 meses.

En ese sentido, según explicó Fuentes, el IPE también revisó al alza el consumo privado, que crecería 3.6% en los próximos dos años, sustentado en un continuo crecimiento del empleo formal, impulsado por la mayor inversión privada.