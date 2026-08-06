Curaçao continúa posicionándose entre las preferencias de los viajeros peruanos. Según cifras de la Oficina de Turismo de Curaçao, durante 2025 la isla recibió 6.432 visitantes procedentes del Perú, lo que representó un crecimiento del 156 % respecto a 2024.

El incremento responde al interés por destinos que combinan playas, patrimonio histórico, gastronomía y actividades culturales, además de una mayor conectividad aérea desde Lima mediante escalas en Panamá y Bogotá.

Un Caribe diferente para viajes de cinco a siete noches

La isla se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada de entre cinco y siete noches, con una propuesta que integra naturaleza, cultura y descanso.

Entre sus principales atractivos destacan Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus más de 35 playas, arrecifes ideales para practicar snorkel y buceo, además de una oferta gastronómica influenciada por más de 55 nacionalidades que conviven en el territorio.

Otro aspecto que favorece al destino es su ubicación fuera del cinturón principal de huracanes, lo que permite recibir visitantes durante gran parte del año.

Curaçao apuesta por el turismo cultural

La agenda de eventos internacionales también impulsa el crecimiento del turismo en la isla. Del 1 al 5 de septiembre se desarrollará una nueva edición del Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJ), considerado uno de los encuentros musicales más importantes del Caribe.

El festival contará con la participación de artistas internacionales como J Balvin, Sean Paul, The Jacksons, Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band, Gente de Zona, Toto, Jon Batiste y Afro 23, entre otros.

Programación del Curaçao North Sea Jazz Festival 2026

El evento comenzará el 1 de septiembre con un concierto gratuito en Kurá Hulanda Village, a cargo del artista cubano Afro 23.

Las presentaciones principales se realizarán del 3 al 5 de septiembre en el World Trade Center de Piscadera Bay.

Entre los artistas confirmados destacan:

The Jacksons – viernes 4 de septiembre.

– viernes 4 de septiembre. Sean Paul – viernes 4 de septiembre.

– viernes 4 de septiembre. Jeon – viernes 4 de septiembre.

– viernes 4 de septiembre. J Balvin – sábado 5 de septiembre.

– sábado 5 de septiembre. Afro 23 – apertura y cierre del festival.