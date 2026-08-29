El Gobierno aprobó el jueves el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-20230, documento base que contiene los estimados de las principales variables económicas que sustenta la elaboración del Presupuesto Público.

Así, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un crecimiento de la economía de 3.4% en el 2026 y 2027, mayor al 3.2% previsto con anterioridad, para ambos años. Pero, espera que entre el 2028 y 2030 haya una expansión de 4%.

Sustenta sus estimados en el impulso de la inversión privada, que crecería 10.5% en 2026, por el avance de proyectos mineros, cuyas inversiones sumarían $ 7 mil millones. También por el dinamismo de la inversión no minera.

Al respecto, el Consejo Fiscal considera muy difícil cumplirse esos estimados por el riesgo que representa El Niño. Pero, el ex ministro de Economía, David Tuesta, cree que si se podrá cumplir, siempre que el Ejecutivo obtenga las facultades legislativas para hacer cambios necesarios que mejoren la seguridad jurídica y los inversionistas no se desanimen.

Gasto fiscal

El MMM 2027 -2030 también refleja la preocupación del MEF de la presión de las medidas aprobadas por el Congreso, entre 2021 y 2025, sobre las finanzas públicas.

Se aprobaron iniciativas de gasto y medidas tributarias con alto impacto fiscal, que se estima en S/ 50 mil millones.

Pero, la reducción de los ingresos fiscales y las mayores presiones de gasto podrían mantener el déficit fiscal en nivel elevado y generar un aumento sostenido de la deuda pública, que tendría efectos negativos sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población.

En ese sentido, señala que al reducirse la capacidad de respuesta fiscal frente a escenarios adversos, como El Niño, y elevar los costos de financiamiento, se limitan los recursos disponibles para la inversión y la generación de empleo.