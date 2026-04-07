Los entretelones del conflicto bélico en el Medio Oriente de las últimas 48 horas sigue pesando en la cotización del petróleo en el mercado internacional. Ayer empujó nuevamente al alza el precio del petróleo Texas (WTI), que cerró en $ 112.41 el barril, ganando 0.78% con respecto al registro anterior.

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en torno a la guerra con Irán mueven las agujas en el precio del crudo WTI, considerando que ayer compareció ante la prensa para dar detalles del rescate de un soldado de su país.

En ese sentido, el mercado espera que Trump haga el anuncio oficial de un acuerdo con Irán para permitir la liberación del estrecho de Ormuz, donde pasan los barcos tanques cargados de petróleo.

Melvin Escudero, CEO de El Dorado Investments y director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico, señaló en RPP que si no hay un acuerdo entre EE.UU. e Irán la guerra puede escalar y durar más tiempo del que se quiere.

Entonces, se corre el riesgo de que el barril del petróleo escale hasta los $ 150, lo que si generaría un proceso inflacionario que podría ser similar a la que ocasionó el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Dólar

En tanto, la moneda norteamericana perdió 255 puntos con relación al miércoles pasado (S/ 3.453), cerrando en S/ 3.428.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino del BCR, que dejó vencer Swaps Cambiario venta por S/ 235 millones, mientras que la oferta fue de las empresas no residentes.

En ese sentido, refirió que la tasa de desempleo se redujo a 4.3%, reforzando la resiliencia de la economía estadounidense.

Hizo hincapié que si el petróleo sube más, la tarifa de carga se encarece, lo que puede generar un proceso inflacionario.