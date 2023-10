Si se ha identificado que el problema del Perú es la crisis política, entonces hay que enfrentarla con reformas políticas, plantea el economista Elmer Cuba, quien considera que el Gobierno es débil, necesita ser más osado y presentar proyectos de ley como permitir que los congresistas puedan ser reelectos.

En esta entrevista, que se realizó un día antes de que el ministro de Economía, Alex Contreras, declarara oficialmente al Perú en recesión, señala que este 2023 terminará con una economía en caída.





¿La economía ya está echada en el 2023?

Sí, está echada, pero hay que saber por qué. Son factores exógenos, ajenos al Gobierno. El Niño afecta la pesca y agricultura, ojalá no afecte la infraestructura a fin de año. Además, la crisis política y social del verano; un tercer factor es la inflación, que puede cerrar en 4% al final del año, pero el promedio del año ha sido alto y ha deprimido el consumo, los hogares han gastado más en alimentos y menos en todo los demás. Un cuarto factor no menos importante es la caída del sector construcción.





En una exposición en una universidad local usted dijo que el factor político no permite crecer a la economía peruana...

La crisis política nos persigue desde 2016. El último año de Humala, él perdió el control del Congreso, su partido se partió en pedacitos. Por primera vez, el Legislativo insiste y le gana al Ejecutivo, tal como fue con la ley del retiro del 95.5% de los fondos de pensiones que administran las AFP. Entonces, el modelo económico comienza a trastabillar. Se ha tenido seis presidentes en seis años y decenas de ministros, lo que ha restado el PBI potencial que tiene el Perú. Que este año el Perú crezca -0.2% es por los factores anteriores, pero el PBI potencial de Perú pasó de crecer 6%, en promedio, a 2.6% por la crisis política.





La crisis política actual, con un Congreso que aprueba medidas populistas, ¿permitirá darle oxígeno al ministro de Economía?

No, él (Alex Contreras) hace lo posible, pero está dentro de un Gobierno débil, que no es querido por la población, un Congreso bastante malo y populista que ha regalado nuevos feriados. El Programa Con Punche Perú, que es el “Baby” de este Gobierno, es útil en la medida que ha amortiguado la caída de la economía. Sin este programa, el PBI podría retroceder este año más de 1%, tomando en cuenta esta métrica, el programa es un éxito.





¿El Gabinete Ministerial necesita refrescarse?

En general, es un Gabinete débil, parece de transición. Si el Gobierno quiere cambiar realmente las cosas y tiene un horizonte de quedarse hasta julio de 2026, tiene que asegurarse que en el 2024 la economía rebote; la meta de este Gabinete, o el de uno nuevo o remozado, debe asegurar un fuerte rebote el próximo año.





¿Para asegurar ese rebote es necesario hacer cambios en el Gabinete Ministerial?

Más allá de cambios o no en el Gabinete, lo que se requiere es un cambio de políticas, no solo de personas. Si se ha identificado que el problema de Perú es la crisis política, entonces hay que enfrentarla. ¿Cómo? Con reformas políticas, por ejemplo, permitir la reelección de los congresistas; por ejemplo un Senado, nuevos distritos electorales y en este propósito el Ejecutivo debería presentar propuestas de ley al Congreso y hacer (cuestión de) confianza. Si hace (cuestión de) confianza, el Congreso no lo rechazará porque nadie se quiere ir. Si el Ejecutivo se anima a hacer reformas políticas, puede hacerlas con el tema de la cuestión de confianza. Eso por el lado político. Por el lado económico, debe sacar casos emblemáticas como el proyecto Chavimochic 3, Majes Siguas 2, el Anillo Vial Periférico de Lima, muy necesario para aliviar el tema del tráfico en la capital, o la nueva Carretera Central.

Se anotaría un buen punto ...

Sí, si logra que esos cuatro proyectos puedan activarse el próximo año, habrá un gran rebote. La presidenta Boluarte no solo es la administradora de la caja chica de un gobierno de transición, ella no es de transición, transición fue Castillo que duró año y medio, ella durará tres años y medio. Ella no tiene nada que perder, no tiene nada que cuidar porque no tiene partido político ni puede ir a la reelección, tiene que quemar sus naves





Pero, las señales que da el Gobierno no son de confianza, se tiene el caso Petroperú, la derogación de la ley que regula la inversión pública por administración directa, que se presta a corrupción...

Creo que este Gobierno se ve en el espejo y se ve muy débil y por eso no enfrenta normas populistas que salen del Congreso. Tiene la oportunidad de hacer reformas políticas y económicas frente a las medidas populistas del Congreso. De las medidas económicas, hubiese observado los feriados. Es loco que un país pobre como Perú, en desarrollo, con tanta informalidad, se les ocurra inventar feriados. La gran mayoría de peruanos vive del día a día, son independientes o informales, los feriados les hace daño. La ley pudo ser observada, el Gobierno pudo hace cuestión de confianza por esta ley.





Se cuestionan los viajes de la presidenta, no son bien vistos por la mayoría de peruanos...

Los viajes trascendentes son los convocados por la ONU, la APEC, pero viajes anodinos para hablar con el alcalde de una ciudad alemana o la foto con el Papa es solo para la colección personal de viajes, no aporta nada al país. La presidenta necesita un Gabinete fuerte, ella no es una presidente fuerte, ella fue reclutada por Castillo y Cerrón, fue vicepresidenta, de pronto está con el poder. Si es honesta con lo que sabe y no sabe, se debe rodear de gente que tenga más potencia que ella en lo político y en lo económico. Un buen político debe reconocer esto y ceder poder para que el país avance.





Dice que necesita un Gabinete fuerte, ¿Qué significa un Gabinete fuerte?

El Gabinete ha enfrentado intentos de desestabilización del régimen, nunca ha habido un reto importante para la gobernabilidad, pero el Gabinete que ha llevado a la presidenta hasta allí no es el mismo que la hará crecer, el Gabinete ha sido funcional, ha resistido los embates de la lucha política, la presidenta ha ganado la batalla y se va a quedar, pero no necesariamente este Gabinete será el que la lleve al desarrollo en los próximos años.





Repito la pregunta, ¿Hay que hacer cambios en el Gabinete?

Sí, si me pregunta de esta manera, creo que sí, no solo cambios de personas, sino también cambios de las políticas, cambios en las miras, porque con las mismas debilidades, no pasa nada, solo se ganará tiempo.





Macroconsult estima un crecimiento de la economía de -0.2%, pero el Gobierno espera cifras en azul en el 2023

Este Gobierno tiene que plantear el 2023 estratégicamente. Este año está perdido, pero durará hasta el 2026. Debe asegurar el rebote económico (crecimiento versus cifras negativas) en el 2024, mínimo de 2%, encima de 2% será mérito del Gobierno. Si el rebote es 4%, que es posible, ya se acomoda bonito para el 2025, que debería ser un buen año de crecimiento, arriba de 3%, entonces se rompe la inercia de la pobreza, se rompe la inercia de la informalidad. La mejor herencia de Boluarte al Perú es dejarlo creciendo 4% o 5% en el 2026. Es posible, pero que lo haga ella, tengo mis dudas. Es posible plantear reformas económicas y políticas que nos regrese a lo que se espera del modelo peruano, de un crecimiento mayor.





¿Se está deteriorando el gasto público y arriesgando la meta del déficit fiscal?

Lo que hay con los gastos de inversión de los municipios no va a cambiar el total del gasto, pero sí será una administración directa mucho más discrecional y, seguramente, mucho más corrupta. No creo que haya riesgo de la solvencia fiscal, está asegurada.





Pero...

Pero sí veo riesgo de no controlar la corrupción, aunque eso es distinto. Se puede controlar la corrupción con mejores prácticas, con penas claras. Tan importante como la pena que se aplica al corrupto es quitarle el beneficio a los corruptos porque el costo beneficio de un alcalde que roba una cantidad X es muy alto porque va a la cárcel cinco años, pero cuando sale tiene la plata que robó. Es decir, se le debe aplicar no solo cárcel, sino quitarle la plata que robó y así la corrupción no será rentable y caerá porque no será atractiva; expropiarle toda la riqueza vinculada a la corrupción, eso es lo que no se hace.





¿La guerra del Medio Oriente puede llevar al dólar arriba de los S/4?

Los factores de corto plazo que llevan al dólar al alza son tres: Uno, es la política monetaria dura de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos; dos, el cobre cuyo precio ha bajado, ya no está en $4, está en $3.60 la libra, la bajada de 10% en 3 meses pasa factura; también está el temor de que el dólar se vaya de S/3.55 de hace unos meses a S/3.80 (ya está en S/3.88) y hay compras extraordinarias. Pero estos factores no los veo permanentes, cuando el cobre deje de caer y Estados Unidos deje su política monetaria dura, la guerra en Israel no debe ir por 12 meses, entonces el dólar volverá a caer. Mi apuesta es que en los próximos tres meses puede estar alto, pero en los próximos 12 meses podría estar mucho más bajo que ahora.