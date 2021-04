La inflación es el peor impuesto que se pueda tener en el Perú porque destruye los salarios, afirmó el empresario minero, Roque Benavides.

Recordó, como un ejemplo, la hiperinflación del primer Gobierno de Alan García.

Por ello, defendió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, a quien algunos candidatos maltrataron durante la campaña electoral.

Agregó que Velarde es un economista nato que merece el reconocimiento del país, porque bajo su liderazgo permite al BCR dar el equilibrio macroeconómico que necesita Perú de cara al mundo. “El BCR es una institución fundamental en el país”, precisó.

Benavides participó de la inauguración del año académico de la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA) en Huancavelica.

También se mostró contrario al cierre de la economía peruana porque no se puede estar de espaldas a la globalización, pues, no es suficiente el mercado interno.

Advierte

Considera que, tras la segunda vuelta, todos los esfuerzos del Gobierno y del Congreso, que se instalen el próximo 28 de julio, deben ir por la pronta recuperación de la economía, de lo contrario, el Perú podría atravesar una depresión económica de tres años y medio, hasta el 2023.

Agregó que el Gobierno y el Congreso deben ser pro mercado, que promuevan la inversión privada y faciliten la estabilidad política; que los políticos piensen que “nuestros productos tienen que llegar a todas partes del mundo”.

Dijo que la economía está globalizada; las comunicaciones se manejan muy rápidamente, “por WhatsApp, teléfono, Internet, con todo el mundo. Entonces, pretender cerrar el Perú es un absurdo”.

Contagio. Benavides señaló que la clave para una pronta recuperación de la economía es contener el contagio del Covid-19. Pero, es indispensable tener un enfoque de la salud y la economía como un solo bloque, porque son complementarias.

“No hay derecho que Perú no tenga suficiente cantidad de vacunas, no hay derecho que los hospitales no estén integrados. el país tiene muchas carencias, especialmente en las áreas rurales, en las afueras de las grandes ciudades. Por ello exigimos que haya mucha más descentralización”, aseveró.