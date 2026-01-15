La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que diversas empresas privadas han expresado interés en participar en la gestión de activos de Petroperú, como parte de una estrategia para mejorar su operación y contribuir al pago de deudas.

“Hay empresas en el país con interés en participar, por ejemplo, en mejorar el Oleoducto Norperuano. Y también hay proveedores de Petroperú a los cuales se les debe, que proponen almacenar su crudo y que ese servicio sea usado para pagar la deuda”, indicó la ministra en declaraciones a Canal N.

ProInversión presentará plan de promoción de activos

Miralles explicó que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) viene sosteniendo reuniones con acreedores para evaluar oportunidades de negocio que permitan amortizar las deudas de la empresa estatal.

“Parte de las reuniones son primero con los acreedores y vemos la oportunidad de generación de negocio para ir pagando la deuda con servicios que la empresa puede brindar”, precisó.

Asimismo, reiteró que en febrero de este año ProInversión presentará el plan de promoción de activos, aunque no descartó que pueda adelantarse.

“Ahí vamos a saber la identificación de los bloques patrimoniales que pueden convertirse en unidades de negocio de interés para la empresa privada”, sostuvo.

“No es una privatización”, aclara el MEF

La titular del MEF descartó versiones sobre una supuesta privatización encubierta de Petroperú.

“Se ha hablado mucho de que esto es una privatización o una venta. Eso es mentira. Es una herramienta que nos permite atraer al privado para que incorpore capital fresco, asumiendo riesgos junto con el Estado”, afirmó.

Miralles detalló que existen distintos mecanismos de participación privada, como los Proyectos en Activos, que permiten a un inversionista desarrollar y utilizar parte de un activo estatal a cambio de un rédito económico.

Refinería Talara y alianzas regionales

La ministra puso como ejemplo la Refinería Talara, señalando que no ha sido adecuadamente gestionada y que presenta oportunidades para alianzas estratégicas.

“La Refinería Talara está perdiendo mucha oportunidad. En Ecuador, el presidente Novoa nos decía que producen mucho crudo, pero no tienen una refinería como la nuestra. Podemos hacer una alianza para prestar ese servicio, cobrando, y así generar ingresos”, indicó.

Añadió que el Oleoducto Norperuano también podría prestar servicios logísticos a países vecinos, reduciendo costos y generando nuevos recursos para Petroperú.

Reorganización sin despidos masivos

Respecto a la situación laboral en la empresa estatal, Miralles negó que exista un plan de despidos masivos.

“Se habla de 1,800 cartas de despido redactadas, pero eso no es cierto. Nunca hemos hablado de un número porque aún no se ha hecho el dimensionamiento ideal de Petroperú”, afirmó.

No obstante, adelantó que sí habrá una reorganización, principalmente en el nivel gerencial.

“El grueso del costo de la planilla no está en los trabajadores operativos. Estamos esperando que alrededor del 40% del gasto de planilla se reduzca en una primera etapa, priorizando un esquema más eficiente de contratación”, explicó.