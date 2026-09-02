Miles de peruanos que planean estudiar una carrera, un posgrado o una maestría en el exterior comienzan a realizar los pagos de matrícula y otros gastos vinculados a su formación. Este periodo marca uno de los momentos de mayor movimiento de transferencias internacionales por motivos educativos.

Un análisis de las transferencias internacionales efectuadas por usuarios de Global66 muestra que los envíos desde Perú para financiar estudios en el extranjero han registrado un crecimiento sostenido. El monto anual pasó de aproximadamente $ 2 millones en 2022 a $ 45 millones en 2025 (+182.9%).

España se consolidó, por amplia diferencia, como el principal destino de estos recursos, hacia donde enviaron aproximadamente $ 14 millones 230 mil. Le sigue Alemania con $ 1 millón 710 mil, Países Bajos con $ 1 millón 420 mil, Reino Unido con $ 1 millón 30 mil y Estados Unidos con $ 1 millón 180 mil.

“Vemos que las transferencias a universidades del exterior crecen año a año. Para esto, las plataformas digitales son grandes aliadas porque permiten realizar envíos de dinero de manera simple, rápida y con costos más competitivos que los de la banca tradicional”, señala María José Artacho, Country Manager de Global66.

Estacionales

El análisis realizado por la fintech latinoamericana permite identificar un patrón estacional constante en las transferencias realizadas desde Perú por motivos de estudio.

Así, enero, febrero, marzo y abril son los meses de menor actividad, mientras que los montos comienzan a incrementarse entre mayo y julio. El mayor movimiento se registra en setiembre, octubre y noviembre. Diciembre también mantiene un nivel elevado.

“Ese comportamiento coincide con el calendario académico del hemisferio norte, donde las matrículas y el inicio de clases en Europa y Estados Unidos se concentran principalmente entre setiembre y octubre. Durante esos meses aumentan los envíos destinados al pago por estudios”, señala Artacho.

Explica que la evolución de los envíos hacia España refleja el crecimiento de las transferencias educativas desde Perú. El monto pasó de aproximadamente $ 970,000 en 2022 a $ 3 millones 200 mil en 2023, para luego alcanzar $ 6 millones 700 mil en 2024 y $ 14 millones 230 mil en 2025.

Costos

Según el informe El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2024, elaborado por la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España (APUNE) y Spain Education Programs (SEP), la matrícula promedio de una maestría presencial en universidades públicas españolas asciende a 9,070 euros para estudiantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

El mismo documento señala que, entre los ciclos académicos 2018-2019 y 2022-2023, el gasto promedio anual de los estudiantes extranjeros aumentó un 190%, al pasar de 3,633 euros a 10,528 euros. Los programas de maestría son, además, la categoría que genera el mayor gasto individual dentro del sistema universitario español.