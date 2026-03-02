La precaria situación operativa de Seguro Social de Salud (Essalud) es evidente por las mayores limitaciones en la prestación de servicios a sus asegurados, advierte Comex Perú en su Semanario 1293.

Agrega que al revisar los estados financieros auditados se evidencia que la entidad vuelve a acumular déficit operativos que aumentan la morosidad con sus proveedores, hecho que la estaría encaminando a la insolvencia.

Es decir, la entidad carece de sostenibilidad financiera porque sus gastos operativos exceden sus ingresos, desde el periodo prepandemia, considerando que tiene como principal aporte al sector privado.

“La tendencia solo se interrumpió durante 2022, por las transferencias extraordinarias en el marco de la pandemia. Pero, continuaron tras ello por la falta de voluntad de los funcionarios de revisar los desembolsos de Essalud”, precisa.

Comex Perú señala que en 2024 los gastos operativos superaron la recaudación de aportes obligatorios en 1,021 millones de soles, mitigada parcialmente por otros ingresos operativos netos (545 millones) de soles.

Ello contrajo el patrimonio neto de EsSalud en 494 millones soles.

Así, indica que de continuar los déficits operativos existe el riesgo de insuficiencia de liquidez para cumplir obligaciones y, en el extremo, puede requerir financiamiento adicional del Estado para continuar con sus operaciones, como ocurrió en el caso de Petroperú.

Revisar gastos

Agrega el gremio empresarial que una muestra de esa situación se refleja en el efectivo y equivalente disponible (liquidez), que disminuyó a 1,821 millones de soles en 2024, menor a los 1,919 millones de soles de 2023, pero aún mayor con relación a 2019 (2,793 millones de soles.

Esta situación limitaría la capacidad del Seguro Social de honrar sus compromisos de inmediato.

En 2024, Essalud reportó un mayor desembolso en comprar medicinas y material médico (323 millones de soles), pero aumentó las cuentas por pagar a proveedores (acumulación de deuda), concentrado en facturas por pagar.

Comex Perú refiere que es importante revisar el gasto, porque advirtió que entre 2019 y 2024 se desembolsaron 9,824 millones de soles en bonos de productividad a favor de los trabajadores.

Es decir, en promedio anual, cerca de un tercio del gasto en personal estaría explicado por bonificaciones vinculadas a prestación efectiva de labores y dedicación al trabajo.

“Estos incentivos deben estar sujetos a mejoras verificables en indicadores de atención, considerando que en el mismo periodo se atendieron menos pacientes y el tiempo de espera aumentó de 10.4 días a 26.9 días, de acuerdo con la misma entidad”, puntualiza.