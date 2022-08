El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX) informó que los despachos peruanos de jugos, pulpas, concentrados y néctares al mundo sumaron US$ 53′507,000 entre enero y mayo de este año, registrando un aumento de 24.7% en comparación al mismo periodo del 2021.

Los jugos US$ 33.5 millones representaron el 63% del total, seguido de las pulpas con US$ 10.3 millones (19%), concentrados con US$ 6.1 millones (11%) y néctares con US$ 3.5 millones (7%).

EE.UU. y Países Bajos fueron los dos principales destinos al concentrar de forma conjunta el 64% del total, con US$ 20.1 millones y US$ 14 millones, creciendo 16% y 15%, respectivamente. Completaron el top ten Chile, Ecuador, Francia, Puerto Rico, Canadá, Colombia, México y Bélgica.

Las empresas líderes fueron Quicornac, Selva Industrial, Multifoods, Agromar Industrial, Agrotuna, Procesadora Laran, Agroindustrias Aib, El Alamo Export, Frutos Tongorrape y Unión de Negocios Corporativos.

Desempeño en 2021

De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX ‘Panorama internacional y nacional de mercado de jugos, pulpas, concentrados y néctares de frutas’, el año pasado esos despachos al exterior alcanzaron los US$ 113′200,000, registrando una variación de 17.4% respecto al 2020.

La exportación de jugos de frutas representó el 69.8% del total, registrando un crecimiento de 15.5%. Destacaron los de maracuyá (27.8%) y los de mandarina (18.8%). Los consumidores de estas bebidas buscan ingredientes con aportes nutritivos y antioxidantes, así como frutas exóticas, con especial interés en productos provenientes de América Latina y África, se señaló.

La reducción del contenido de azúcar se ha convertido en una tendencia importante en la industria alimentaria mundial. Precisamente, la industria de jugos incluye ahora endulzantes como stevia, mangostán y miel con el objetivo de reemplazar la sacarosa, o procesan las frutas y verduras bajas en azúcar. También añaden productos con fibra dietética para cubrir el lugar que deja la reducción de azúcar.

Por su parte, los despachos de pulpa de frutas tuvieron una participación del 14.2% del total y un alza de 13% respecto al 2020, destacando la de maracuyá y mango; los concentrados de frutas se incrementaron 22.2% y los néctares 47.8%.

El año pasado EE.UU. fue el mercado N° 1 de los envíos peruanos de jugos, pulpas, concentrados y néctares de frutas con alrededor de US$ 53.4 millones. Luego estuvieron Países Bajos y Chile.

VIDEO RECOMENDADO

A partir de este 20 de julio los nuevos billetes de 20 y 50 soles entran en circulación, como parte de la nueva familia de billetes que rinde homenaje a destacados héroes y personajes de la historia. ¿Cuáles son sus características y elementos de seguridad poseen? Te lo contamos en este video.