Las exportaciones peruanas de cítricos registraron un aumento en valor del 37% en el 2020, en relación al año 2019, lo que implicó despachos de 244,783 toneladas valorizadas en un récord histórico de US$ 262 millones, informó este martes el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Según el Idexcam, hay una creciente demanda de cítricos, especialmente de mandarina, en un contexto de pandemia del COVID-19- Esta fruta contiene propiedades antioxidantes y alto contenido de vitamina C que refuerzan el sistema inmunológico, lo que ha generado un repunte en su comercialización a nivel mundial.

En el 2020 las exportaciones de mandarinas sumaron un total de US$ 250.4 millones, con lo que registraron un crecimiento de 36% comparado al año anterior (US$ 184 millones).

Los envíos de este producto crecieron en 11 mercados de destinos. El principal fue Estados Unidos, cuyo crecimiento fue de 52% (US$ 125.3 millones); seguido de Países Bajos con un 19% (US$ 25 millones), Canadá con un15% (US$ 17.8 millones), China con un 40% (US$ 15,7 millones) y Rusia con un 90% (US$ 13.2 millones).

Asimismo, Irlanda reportó un crecimiento de 53% (US$ 3.9 millones); Hong Kong un 29% (US$ 2,9 millones), España un 160% (US$ 2.7 millones), México un 60% (US$ 2.5 millones), Panamá con un 34% (US$ 1.1 millones) y Japón con un 1.672% (US$ 1 millón).

Igualmente, la naranja también registró un buen desempeño el año anterior con una expansión en sus exportaciones del 46% tras sumar US$ 12,1 millones.

Entre los principales mercados de este producto figuran Reino Unido, con un crecimiento considerable de 91% (US$ 6.8 millones), Países Bajos con un 7% (US$ 3 millones), Panamá con un 51% (US$ 416.788), Suecia con un 74% (US$ 344.688) y Estados Unidos con un 88% (US$ 341.962).

Producción

La producción de mandarinas, al igual que la de naranjas en el Perú, ha crecido de manera constante desde el 2010. En cuanto a las mandarinas, estas han registrado un incremento interanual del 9%, mientras que las naranjas del 3%.

Según el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el 2020 la producción de mandarinas en el Perú llegó a 525,000 toneladas. Lima fue el principal departamento productor con 44% del total, seguido de Junín (24%), Ica (17%) y Puno (6%).

Finalmente, la producción de naranjas sumó las 553,000 toneladas. Junín se convirtió en el principal productor con 45% del total, seguido de San Martín (14%), Puno (9%) y Cusco (5%).