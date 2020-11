Entre enero y octubre, las exportaciones peruanas sumaron US$ 29,564 millones, monto que representaría una caída de 21.84%, en relación con el mismo periodo del año anterior, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam),

Solo en octubre, los despachos peruanos registraron un valor de US$ 3,190 millones, cifra que representaría una caída del 21.19%, comparado con el mismo mes del año anterior.

Durante el mes de análisis, China concentró el 31% de las exportaciones y se reportó un valor de envío de US$ 983 millones, lo que significó un retroceso de -11.76%, respecto a octubre del 2019.

En tanto, Estados Unidos, principal socio comercial de Perú, reportó en dicho mes US$ 379 millones (-28.49%); Canadá, US$ 202 millones (-25.76%); India, US$ 149 millones (23.51%); Corea del Sur, US$ 132 millones (-6.02%); Suiza, US$ 131 millones (-31.31%); Japón, US$ 124 millones (-49.07%), Países Bajos, US$ 107 millones (-31.90%); Chile, US$ 62 millones (-38.07%) y Brasil, US$ 57 millones (-46.90%).

“Como se observa, entre los diez principales destinos de exportación reportados en octubre, solo India presentó un desempeño positivo, respecto al mismo mes del 2019”, manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

Principales productos exportados

Entre las 10 principales líneas de producto más exportadas en octubre se encuentran: los minerales de cobre cuyo valor exportado fue de US$ 829 millones (-15.49%); oro, US$ 543 millones (-15.75%); arándanos frescos, US$ 193 millones (-11.30%) y minerales de hierro con US$ 140 millones (+64.59%).

Se encuentran también los cátodos de cobre refinado, US$ 74 millones (-47,15%); café, US$ 67 millones (-28.67%); minerales de plata, US$ 57 millones (16.16%); uvas frescas, US$ 55 millones (-24.36%); minerales de plomo, US$ 50 millones (-56.67%) y jibás, calamares y potas congelados, US$ 42 millones (-3.31%). Todas las variaciones son respecto a octubre del 2019.

“En estas 10 líneas de productos, se observa que los envíos de minerales de hierro y minerales de plata se incrementaron en relación con octubre del año anterior”, puntualizó Posada.