El cierre del año suele concentrar diversos compromisos económicos, como los gastos de las fiestas navideñas, las vacaciones, los pagos pendientes y las obligaciones que deberán asumirse durante los primeros meses del siguiente periodo. Por ello, noviembre y diciembre representan una oportunidad para revisar las finanzas personales, identificar oportunidades de ahorro y establecer prioridades económicas para el 2027.

Esta planificación cobra especial importancia si se considera la situación económica de los hogares peruanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el semestre octubre 2025-marzo 2026, el 70,3% de la población declaró que apenas lograba equilibrar sus ingresos y gastos , mientras que el 13,7% de los hogares manifestó conseguir ahorrar dinero.

Estas cifras reflejan la importancia de administrar los recursos disponibles y establecer objetivos financieros acordes con la capacidad económica de cada persona.

PREVISIÓN

Una planificación financiera sostenible no consiste únicamente en reducir gastos o incrementar el ahorro. También requiere anticiparse a situaciones inesperadas que pueden comprometer los ingresos, los ahorros o los objetivos económicos de una familia. Por ello, mantener un fondo de emergencia, organizar las obligaciones financieras y contar con coberturas adecuadas son medidas que contribuyen a preservar la estabilidad económica a lo largo del tiempo.

“Una buen planteamiento debe considerar tanto los objetivos que queremos alcanzar como los riesgos que podrían afectar nuestros recursos. El ahorro permite construir un respaldo para el futuro, mientras que los seguros ofrecen protección económica ante determinadas contingencias, según las condiciones de cada póliza.

La clave está en tomar decisiones informadas y mantener un equilibrio entre nuestras necesidades actuales y nuestros objetivos de largo plazo”, señala Ricardo Maldonado Camino, gerente de Finanzas, Administración y Tesorería de Protecta Security.

CONSEJOS PARA ORGANIZAR TUS FINANZAS ESTE 2027:

Define metas de ahorro. Establece objetivos concretos de corto, mediano y largo plazo, determinando cuánto necesitas ahorrar y en qué periodo esperas conseguirlo.

Cerrar el año con una planificación financiera permite tener una visión más clara de nuestros ingresos, gastos y compromisos económicos:

Evalúa tu protección financiera. Las coberturas de vida, salud y accidentes personales pueden formar parte de una planificación financiera orientada a reducir el impacto económico de determinados imprevistos.

Presupuesto y gastos. Identifica tus ingresos mensuales y registra los gastos fijos y variables, incluyendo aquellos compromisos que se presentan de manera ocasional, como matrículas, seguros, mantenimiento o vacaciones.

Organiza tus deudas. Revisa los saldos pendientes, las tasas de interés y las fechas de vencimiento de cada obligación. Establece un cronograma de pagos y prioriza aquellas deudas que generan mayores costos financieros.

Ahorros

Entre quienes ahorran, el 52% lo hace para afrontar imprevistos y el 35% para cubrir gastos durante la vejez, según datos de la SBS.