La Contraloría General de la República, mediante la Gerencia Regional de Control de Ica, emitió el Informe de Hito de Control N.° 20746-2026-CG/GRIC-SCC, en el que identificó siete situaciones adversas durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento integral de los servicios educativos en la I.E. Ricardo Palma”, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca.

Riesgos en obra

El servicio de control concurrente se desarrolló del 9 al 13 de noviembre de 2026. Una de las observaciones señala que no se acreditaron gestiones oportunas para garantizar la continuidad del servicio de supervisión, cuyo contrato tenía como fecha de vencimiento el 28 de diciembre de 2026. Esta situación podría ocasionar la interrupción de la supervisión y afectar la continuidad de la ejecución de la obra.

Otra situación advertida corresponde a la valorización de obra N.° 09, en la que se habrían considerado metrados de partidas no ejecutadas en el Bloque 10-A. Según el órgano de control, ello podría generar una sobreestimación del avance físico, el reconocimiento de trabajos que no fueron realizados y la falta de aplicación de las penalidades contractuales. También se identificaron retrasos en partidas cuyos plazos programados ya habían vencido, lo que podría afectar el cronograma y el plazo contractual.

El informe también identificó problemas en la construcción de muros y estructuras de concreto, que podrían afectar la calidad y seguridad de la infraestructura. Durante una inspección realizada el 10 de noviembre en el Bloque 11, se detectó una diferencia en la consistencia del concreto utilizado en el sobrecimiento del primer nivel. Según las especificaciones, la mezcla debía registrar entre 3 y 4 pulgadas en la prueba de asentamiento (slump); sin embargo, el ensayo arrojó 7 pulgadas y el protocolo de control consignaba 8 pulgadas.

Asimismo, se advirtieron deficiencias en el control y aseguramiento de la calidad por parte de los especialistas del contratista y de la supervisión. A ello se suman observaciones sobre las condiciones de seguridad en la obra, relacionadas con el uso de equipos de protección personal, señalización y protección de las áreas de trabajo. La Contraloría también identificó la ausencia del especialista ambiental del contratista durante la ejecución de los trabajos, situación que podría afectar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental previstas.

El proyecto registra un presupuesto de ejecución de obra de S/ 40 243 269,11 y una inversión total de S/ 44 252 078,70, de acuerdo con los montos consignados en la información del proyecto. Ante las siete situaciones adversas identificadas, la Contraloría comunicó los resultados a la Municipalidad Distrital de Marcona para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes, con el propósito de evitar que las observaciones afecten la continuidad, el resultado y el cumplimiento de los objetivos de la obra educativa.

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