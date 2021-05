El precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se aleja de los hogares más vulnerables del país porque el balón de 10 kilos está en S/50, según la marca, señaló a Correo el gerente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (APEG), Abel Camasca.

Dijo que una medida urgente para evitar que el precio del GLP siga subiendo es incluirlo, nuevamente, en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Planteó, además, la necesidad de revisar el contrato de Pluspetrol, que le permite comercializar el GLP con precio de importación en Perú, no obstante que produce en el país el 80% de la demanda doméstica; es decir, no lo trae de Texas y no gasta en el flete (que se cobra en dólares).

Alza

Camasca dijo que, entre diciembre del 2020 y enero del 2021, el precio del GLP subió en el mercado internacional por la gran demanda en el hemisferio norte, pues el frío obliga al uso de calefacción.

En tanto, el presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), Héctor Plate, dijo que el principal productor de GLP en el país, Pluspetrol, no traslada la caída del precio internacional de este combustible. “Desgraciadamente, en Perú todo lo que sube no baja”, precisó.

Recordó que el 19 de abril el precio del GLP bajó S/1.71, lo que implicó una reducción de 15 céntimos por kilo, S/1.50 por balón de 10 kilos. “El 30 de abril bajó S/1.72 y debió trasladarse 11 céntimos; es decir, el balón de GLP debía costar S/2.90 menos; por el contrario, subió S/0.30. La semana pasada sólo bajó S/0.50, de los 2.90 que subió; más de S/2 en contra de los consumidores”, precisó.

