En una sesión encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el Gobierno dio luz verde al plan de trabajo de la Autoridad Nacional Autónoma del puerto de Chancay.

El documento fija las bases operativas y normativas para el desarrollo del terminal portuario, y establece lineamientos clave para fortalecer su rol estratégico a nivel nacional.

El plan aprobado define lineamientos para el desarrollo integral del puerto de Chancay y orienta la planificación y ejecución de iniciativas vinculadas a su crecimiento.

Dicha medida fue adoptada durante una sesión del Consejo Directivo de la entidad, encabezada por Luis Arroyo.

El plan posiciona al puerto de Chancay como un eje clave de desarrollo, integrando aspectos económicos, sociales y territoriales.

En la misma sesión, se dio luz verde al reglamento interno del Consejo Directivo, que establece las normas para la organización y funcionamiento de la entidad.

El reglamento define las atribuciones del órgano directivo y establece los procedimientos para la toma de decisiones.

Esta normativa tiene el fin de optimizar la gestión institucional, lo que permitirá una ejecución más eficiente de sus objetivos.