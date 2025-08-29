El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo de Ministros aprobó el jueves, de forma unánime, el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, por un total de S/ 257,562 millones, que es mayor en 2.2 % con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2025.

También aprobó los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento, “que permitirá consolidar la ejecución de obras en infraestructura educativa, salud, transporte y seguridad ciudadana, así como fortalecer los programas sociales, beneficiando directamente a los más de 35 millones de peruanos”.

En un comunicado, el MEF precisó que el Proyecto de Presupuesto 2026 se ha diseñado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit de 1.8 % del PBI.

Desde el inicio, en el Presupuesto se asigna recursos a los gobiernos regionales y locales, reduciendo la necesidad de transferencias durante la ejecución.

Así, el presupuesto de los gobiernos regionales aumentará 8.6%, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, será mayor en 3.0%. “La continuidad de inversiones en los tres niveles de gobierno está garantizada, así como los incrementos salariales ya autorizados por ley”, indicó.

PRIORIDAD

En esa línea, más del 50 % del presupuesto estará concentrado en las funciones de educación, salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. “En educación se destinan S/19,658 millones para remuneraciones docentes y S/423 millones para culminar el Proyecto Escuelas Bicentenario”, anotó el MEF.

A salud se orientarán S 2,229 millones para financiar el mejoramiento de hospitales y S/2,535 millones para la continuidad del aseguramiento universal.

En transporte, destacan S/2,695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima–Ica.

En seguridad ciudadana, se asignan S/5,140 millones para intervenciones policiales y S/1,009 millones para investigación y equipamiento criminalístico.

“El Presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable: descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad”, aseguró el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes.