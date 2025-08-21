Los salvatajes que el Gobierno lanzó a Petroperú ha permitido a esta empresa mantenerse en el mercado, lo que no sucedería con una del sector privado que esté atravesando una crisis financiera, que si se vería obligada a pedir un proceso concursal en Indecopi para evitar ser liquidada.

Uno de los salvatajes que recibió la petrolera estatal, el Decreto de Urgencia (DU) 013-2024, fue el detonante que llevó el caso al Tribunal Constitucional (TC).

Esa norma amplió el plazo de 12 meses a cuatro años (hasta el 31 de diciembre 2028) la garantía del Estado a la operación de crédito entre el Banco de la Nación y Petroperú, por $1,000 millones.

En ese sentido, el Colegio de Abogados de Arequipa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto y fue admitida a trámite por el TC.

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez explicó a Correo que primero se debe esperar el desenlace en el TC, “donde el Gobierno parece tener influencia y no sería nada extraño que desestime la demanda”.

Sin embargo, prosiguió, en caso de prosperar la petición, el Gobierno no podría darle más apoyo mediante un decreto de urgencia.

Pero, según manifestó, ello no implica que se cierre la puerta de ayuda a Petroperú porque “con partidos políticos en campaña, que creen que es impopular no ayudar a Petroperú, tranquilamente van a ir por más apoyo mediante leyes express que el Ejecutivo apoyaría”.

Cuestionado

El referido DU es cuestionado porque da soporte a una empresa con serios problemas financiero con recursos de todos los peruanos.

Además, porque el Gobierno hace mal uso del decreto de urgencia, incumpliendo criterios constitucionales, entre ellos el de excepcionalidad.

Recientemente, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, manifestó que la empresa no volverá a pedir otro salvataje porque sus resultados están mejorando.

Cabe precisar que la petrolera se endeudó, principalmente, para ampliar y modernizar la refinería de Talara. Su deuda, entre bonistas, el Banco de la Nación y el mismo fisco, supera los $5 mil millones.