La Empresa Editora El Comercio definió la nueva conformación de su directorio para el periodo 2026-2029 tras la decisión adoptada en su Junta General de Accionistas realizada el último jueves.

Cabe destacar que el órgano estará integrado por once miembros, con predominio de participación femenina.

El directorio quedó conformado por:

Sandra Benavides Miró Quesada

Araceli Escalante Miró Quesada

María Fátima de Romaña Miró Quesada

Helena María Gereda Pardo

María Luisa Miró Quesada Dudek

Nora Miró Quesada Woll

Miguel Aramburú Álvarez Calderón

Manuel Antonio García Miró Bentín

Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada.

Perfil de los directores independiente

María Jesús Hume Hurtado cuenta con trayectoria como asesora senior en Alteon Partners y fue presidenta del directorio de AFP Integra durante más de una década. Además, ocupó cargos directivos en Lazard, donde lideró operaciones en Perú y tuvo funciones regionales.

Diego Jesús Peschiera Mifflin ejerce como vicepresidente del directorio de Grupo Maquinarias y participa en los directorios de Grupo Efe, Efectiva y Aenza, además de integrar el Consejo Consultivo de la Universidad de Lima.