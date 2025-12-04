La ciudad de Huancayo será entre hoy y mañana sede del VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú en el que se tocarán temas como conectividad multimodal, competitividad empresarial y masificación del gas.

La cita empresarial es organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo (CCH), Confiep, Correo y la Universidad Continental.

La presidenta de la CCH, Fanny Galván, destacó la presencia de sus pares de la Macrorregión Centro del Perú como panelista porque tienen necesidades de desarrollo. “En conectividad nos une la necesidad de una carretera fluyente. Tenemos una carretera en la que colapsamos. Nosotros (Junín) empezando en La Oroya; lo propio pasa con Ayacucho cuando llega a la Panamericana Sur; igual Huánuco. Una autopista nos daría una apertura más rápida a la macrorregión. Nos une la necesidad de carreteras, competitividad, perspectivas de desarrollo empresarial”, aseveró.

TÉCNICOS

Fanny Galván indicó que un pedido unánime de las regiones del centro será una gobernanza sostenible e integral. Las ponencias serán de naturaleza técnica.

“Está viniendo el gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú , Adrián Armas, para dar una visión técnica. Todo lo que plantearemos se va a aterrizar en cifras. Se han unido siete Colegios de Ingenieros de la macrorregión, que le vamos a hacer frente a las trabas que existan para dar inicio a la nueva carretera central”, señaló.

En la cita empresarial, que se iniciará a las 8:30 a.m. y será inaugurada, vía virtual, por el presidente José Jerí, se desarrollará en cuatro módulos temáticos, que abordarán los principales desafíos económicos y empresariales del centro del país. Los resultados se plasmaran en informes que difundirán los organizadores.