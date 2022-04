Las importaciones peruanas en el primer trimestre de 2022 alcanzaron un nuevo récord histórico al sumar US$ 14,063 millones, obteniendo un crecimiento de 23.5% en relación a similar periodo del año pasado (US$ 11,388 millones), según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su reporte de importaciones, detalló que ese monto (US$ 14,063 millones) es el más alto de los últimos 20 años (enero-marzo), debido a los mayores precios de insumos industriales, alimentos, fertilizantes y combustibles, acentuado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El sector metalmecánico fue el principal (US$ 4,252 millones), reflejando un alza de 3.5%, seguido del rubro químico (US$ 2,944 millones) con un aumento de 36.5%, y los hidrocarburos (US$ 1,947 millones) con 61.7%. Representaron el 30.2% 20.9% y 13.8%, de forma respectiva.

Otros fueron el agro (US$ 1,686 millones), siderometalurgia (US$ 1,056 millones), textil (US$ 460 millones), minería no metálica (US$ 333 millones), prendas de vestir (US$ 226 millones), maderas (US$ 168 millones), pesca (US$ 63 millones) –el único que cerró negativamente con -3.8%–, minería tradicional (US$ 54 millones) y varios (US$ 869 millones).

Los productos más importantes fueron el diésel 2 (US$ 528 millones) en hidrocarburos, celulares (US$ 415 millones) en metalmecánica, maíz amarillo duro (US$ 298 millones) en agro, vacunas (US$ 219 millones) en químicos, y chatarra de hierro (US$ 101 millones) en siderometalurgia, entre otros.

El principal proveedor fue China (US$ 4,164 millones) con el 29.6% del total importado. Las computadoras y tablets fueron sus principales bienes con una evolución del 13.8% a marzo de este año. Le siguieron EE.UU. (US$ 2,962 millones), Brasil (US$ 968 millones), Argentina (US$ 691 millones), México (US$ 477 millones), Chile (US$ 338 millones), entre otros.

A nivel de continentes se observó que, a excepción de Oceanía, todos cerraron en azul, sobresaliendo África con el mayor incremento (69.9%), mientras que Asia permaneció como la principal región abastecedora con el 42.1% del total (cerca de US$ 5,917 millones).

Por uso

Por sus características de uso, en el primer trimestre del año las materias primas y productos intermedios (US$ 7,530 millones) crecieron 41.8% y concentraron el 53.5% de las importaciones totales. En los bienes para la industria destacaron los químicos farmacéuticos, que tuvieron una participación de 14% del total, siendo China el principal proveedor con US$ 459 millones.

En tanto los bienes de capital y materiales de construcción (US$ 3,762 millones) representaron el 26.8% del total importado, resaltando las compras de bienes de capital para la industria, principalmente maquinaria industrial.

Finalmente, los bienes de consumo (US$ 2,758 millones) acumularon el 19.6% del total importado, liderados por los de consumo no duradero, que agruparon el 11.4%, sobresalieron los productos alimenticios.

