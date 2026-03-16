Por el desenvolvimiento positivo de la mayoría de los sectores productivos, entre los que destacaron Construcción, Otros Servicios, Comercio y Minería e Hidrocarburos, que explican más del 60% del resultado total, la economía peruana creció 3.54% en enero 2026 con relación al mismo mes del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El sector Construcción tuvo un incrementó de 15.63% frente a igual mes del año anterior, por el mayor consumo interno de cemento, que creció 13.64% y el avance Físico de obras públicas (+24.51%).

En tanto, Minería e Hidrocarburos creció 3.08% con relación a enero de 2025, influenciado por el subsector minero metálico, que se expandió 3.31% por la mayor extracción de cobre (2.7%), zinc (14.7%), oro (4.0%), plata (4.5%), hierro (1.2%), plomo (2.3%) y estaño (4.0%).

El sector Comercio creció 4.33%, impulsado por la venta al por mayor (2.94%) por la creciente demanda de materias primas agropecuarias y de animales vivos ante el repunte de la comercialización de granos y semillas, de insumos para nutrición animal y aves beneficiadas; enseres domésticos por mayor.

El sector Alojamiento y Restaurantes creció 5.70%. El subsector restaurantes se expandió en 5.97% y el de alojamiento +3.20%.

Negativo

Sin embargo, registraron caída los sectores Pesca (-9.56%) frente a similar mes del 2025 por el menor desembarque de especies de origen marino (-7.19%) destinado al consumo humano indirecto (para harina y aceite de pescado.

También Manufactura, que cayó 1.45%, según el Ministerio de la Producción, por el retroceso del subsector fabril no primario, que disminuyó -2.16% por la menor producción en la industria de bienes de consumo (-3.71%) y bienes intermedios (-0,04%);

El sector Financiero y Seguros se redujo 0.42% frente a enero 2025 por la caída en el otorgamiento de créditos (-1.55%) y depósitos (-4.69%) en moneda extranjera.

En ese sentido, según INEI, se observó caídas en los créditos de consumo (-31.1%) y créditos hipotecarios para vivienda (-9.3%).