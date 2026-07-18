Ante la presencia de El Niño en la costa del Pacífico Central, las autoridades del Gobierno están realizando trabajos preliminares para reducir el impacto económico de las inundaciones que se generan por las persistentes lluvias.

Así, en el marco del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo por la presencia de el Fenómeno El Niño 2026-2027, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), coordinó con autoridades regionales y locales la ejecución de acciones para intervenir puntos críticos y reducir el riesgo de inundaciones en Lambayeque.

Las acciones fueron definidas durante una reunión liderada en Chiclayo por el jefe de la ANA, Manuel Barreno, con representantes de entidades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.

Como primera medida, se priorizó la protección del sector El Rinconazo, en la margen derecha del río Reque, distrito de Tumán, mediante la instalación de geobolsas.

Las geobolsas o geocontenedores son grandes sacos flexibles fabricados con geotextiles de alta resistencia. Se rellenan con materiales como arena, tierra, lodo o concreto y se utilizan principalmente en ingeniería civil y ambiental para estabilizar taludes, proteger costas contra la erosión y construir diques o defensas ribereñas, según Google.

Descolmatación

Posteriormente, según informó la ANA, se ejecutarán trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques con material propio en diversos sectores del río Motupe, en el distrito de Mórrope, con el fin de incrementar la capacidad de conducción del cauce y disminuir el riesgo ante posibles crecidas.

Como parte de los acuerdos, la ANA pondrá a disposición la maquinaria necesaria para las intervenciones, mientras que el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), gestionará el abastecimiento de 108 mil galones de combustible.

Además, la Gerencia Regional de Agricultura adquirirá las geobolsas y el Proyecto Especial Olmos Tinajones asumirá la dirección técnica de los trabajos.

Como se recuerda, el 2 de julio de 2026 el Gobierno publicó el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, mediante el cual declaró el estado de emergencia en diversos distritos de 22 departamentos y el Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida permite ejecutar acciones inmediatas de prevención, respuesta y rehabilitación para reducir el riesgo de desastres.