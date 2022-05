El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que entre enero y abril la inversión en infraestructura de transporte, en los 32 contratos de concesión bajo su ámbito, alcanzó los US$ 193,55 millones.

Indicó que el mayor dinamismo de estas inversiones se refleja en carreteras con US$ 68,20 millones ejecutados, seguido de las vías férreas (US$ 65,44 millones), el sector portuario (US$ 57,43 millones) y aeropuertos (US$ 2,46 millones).

De esta manera, la inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a abril de este año sumaron US$ 10,179 millones, lo que representó el 61.22% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial representa el 94.42%, seguido por los capitales en puertos (62.63%), ferrocarriles y el Metro de Lima y Callao (50.95%) y aeropuertos (21.62%).

Inversiones por sector

Ositran sostuvo que las inversiones valorizadas en abril alcanzaron US$ 26,65 millones, sustentadas principalmente por los capitales de carreteras con la ejecución de US$ 10,61 millones, destacando los capitales de la Autopista del Sol (Trujillo-Sullana), IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas), la Red Vial N° 4 (Pativilca Puerto Salaverry) e IIRSA Sur, Tramo 4 (Azángaro-Inambari).

Las inversiones en puertos alcanzaron US$ 12,04 millones destacando los capitales colocados en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, el Terminal Portuario de Paita y el Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal portuario del Callao.

Asimismo, la inversión en vías férreas sumó US$ 3,82 millones, impulsada por la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

Por su parte, el monto de inversiones para abril de los aeropuertos asciende a US$ 154,934 impulsado por el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales.

El organismo Regulador destacó que el cumplimiento de los contratos de concesión permite que las inversiones y la calidad de la infraestructura de transporte de uso público sigan mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Ositran supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, ocho de terminales portuarios, cuatro de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, tres de aeropuertos y uno de hidrovía.

