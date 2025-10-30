Las expectativas de los jóvenes peruanos frente a las Elecciones Generales de 2026 muestran un renovado optimismo. Según el informe “Perfil del Cadeísta Universitario”, elaborado por IPSOS para IPAE Acción Empresarial, tras el CADE Universitario 2025, que se realizó en junio, en la Escuela Naval del Perú, en La Punta, Callo

El informe señala que la mayoría de participantes se siente esperanzado respecto al futuro de la política nacional. Así, el 33% se declaró muy optimista y el 40% algo optimista. Solo un 15% manifestó percepciones pesimistas, mientras que un 11% adoptó una posición neutral.

Es decir, los resultados muestran que siete de cada diez jóvenes mantienen una visión positiva sobre el rumbo político del país, una tendencia que refleja el espíritu de participación y confianza promovido en el CADE Universitario 2025.

Es así que para seguir formando líderes comprometidos con el desarrollo del país, IPAE Acción Empresarial realizará por primera vez en Lima la Réplica de CADE Universitario, este lunes 3 de noviembre, en el Coliseo Mariscal Cáceres de la Escuela Militar Francisco Bolognesi (Chorrillos).

CONVOCATORIA

Se espera convocar a más de 1,500 estudiantes de universidades e institutos, públicos y privados, para inspirarlos a ejercer un liderazgo ciudadano en un contexto electoral decisivo. Los participantes podrán inscribirse de manera gratuita a través de este link.

Entre los expositores destacan Martín Tanaka, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Waldo Mendoza, vicerrector académico de la PUCP; y Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría, quien presentará la ponencia “Voto joven: la voz de una generación”.

También participarán líderes empresariales como Julio Garay, Karina Málaga, José Carlos Ascarza y Juan Alberto Wu, en el panel “El rol del sector privado para impulsar la empleabilidad y el progreso económico de la región”.

El evento será inaugurado por Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y culminará con su ponencia magistral “La tenacidad humana y el éxito”, junto a Juan Manuel Ostoja, presidente del Comité Estratégico de Jóvenes Líderes y vicepresidente de IPAE.