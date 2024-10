Para el exministro de Economía Ismael Benavides, la Sunat es poco amigable con los grandes contribuyentes que pagan impuestos. En entrevista con Correo, señala que el MEF debe ajustar el gasto público para reducir el déficit fiscal. De Petroperú opinó que “es un muerto viviente”.





¿Cree que hay un afán de gasto sin control del Gobierno?

No creo, el ministro (José) Arista (de Economía) hace lo que puede para controlar el gasto público, pero necesita del presidente del Consejo de Ministros (Gustavo Adrianzén) y de la presidenta Boluarte. El déficit tiene dos factores. Uno, el ministro anterior (Alex Contreras) aprobó un presupuesto, de la mano del Congreso, 12% mayor al de 2023, en medio de una economía que decrecía. Por otro lado, encontró una economía en caída, por tanto, la recaudación tributaria también cayó. Este año la recaudación mejora porque la economía mejora y porque los precios de los minerales nos están acompañando.





¿ Y el déficit?

Creo, a fin de año, el déficit debería disminuir del 4% actual a 3% o 3.1%. Creo que ha hecho bien el ministro Arista en mandar un presupuesto para 2025 solo 4% mayor al de 2024. Los ministros salen a pedir más plata, es el caso del ministro de Defensa (Walter Astudillo) que ha pedido más de $3,000 millones para comprar 24 aviones.

Hay inercia de gastos y la recaudación recién está empezando a subir en los últimos dos o tres meses.

¿Es oportuno cambiar al jefe de la Sunat?

Los detalles no los conozco, tampoco conozco al señor Víctor Mejía (que ha asumido), sé que es un abogado que viene del Tribunal Fiscal (TF), pero creo que la Sunat necesita gente más orientada a gestión, a procesos, a medir la efectividad de su accionar y poder atacar con mayor tecnología y más informática todo el tema tributario. No conozco la competencia del nuevo jefe de la Sunat, pero es abogado, no sé si los abogados son indicados para hacer funcionar una institución como la Sunat.





Se debería controlar la minería ilegal.

Es lo que se debe hacer. Está el escándalo de “Chibolín” y los señores que movían oro, aquí debe atacar la Sunat, no solo actuar. Hay empresas que exportan, hay plantas que procesan oro, cobre y plata. Se tiene que actuar porque hay empresas que exportan y hay otras que procesan el oro. Esperamos que el nuevo jefe de la Sunat siga inspeccionando plantas en las que procesan minerales, pero no es solo confiscar insumos, también tiene que establecer cuántas toneladas han procesado para establecer el impuesto a pagar. Y si no pagan, advertirles que se les embargarán las cuentas. En este campo está el trabajo más fuerte de la Sunat. Los grandes contribuyentes pagan, todos los grandes juicios son por temas muy técnicos que la Sunat objeta y se van a juicio, no son empresas que evaden tal como lo hacen los informales que procesan y exportan oro.





La minería ilegal es evasión pura y hay un gran déficit fiscal...

Sí, es evasión pura. No se mira a los ilegales que procesan y exportan, sobre todo, oro. De otro lado, el Gobierno tiene que tratar de llegar, al menos a 3% o 3.1% de déficit. El próximo año mejorará la recaudación y será más controlable. Además, el Gobierno debe ajustar el gasto público y para mejorar los ingresos tiene que encarar la economía informal. Se ha visto al señor “Chibolín” comprometido con oro ilegal, que mueve millones de uno u otro lado, todos tienen que tributar. La actuación de la Sunat será muy importante en esta tarea. Adicionalmente, debe verificar que no se aprovechen exoneraciones por distintos sitios.





¿Y Petroperú?

Esta empresa es un muerto viviente. Necesita un directorio con una visión empresarial por lo que requiere contratar un PMO (Proyect Management Office) u Oficina de Gestión de Proyectos para que haga un diagnóstico completo y recomiende las cosas que se deben hacer, pero con personal calificado, no político. Hay que declarar la empresa en reorganización y que el directorio tenga libertad de actuar, caso contrario se dará una pésima señal al mercado, considerando que se le ha dado mucha plata de todos los peruanos.