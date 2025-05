El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, anunció el cierre de 14 programas que desarrollan obras de infraestructura, para ahorrar S/4,000 millones en 2026. El decreto supremo se aprobaría hoy en el Consejo de Ministros.

En un comunicado, el MEF informó que los programas pasarán a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que se convertirá en una Unidad Central de Inversión Pública (UCIP).

La UCIP se encargará de centralizar, planificar, coordinar y ejecutar de forma más eficiente las inversiones en seguridad ciudadana, hospitales, colegios, acceso a agua potable y saneamiento, etc.

Salardi dijo que el ahorro calculado, entre junio-diciembre 2025, sería de S/2,500 millones .

Al respecto, la presidenta Dina Boluarte indicó que la medida es un paso histórico y firme hacia la modernización del Estado y la eficiencia del gasto público.

Agregó que la burocracia no va a detener el desarrollo del país porque se busca redimensionar el tamaño del Estado, elevar la productividad y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Señaló que con la UCIP, los ministerios se concentrarán plenamente en brindar mejores servicios en sus respectivas áreas de especialidad.

En tanto, el ex titular del MEF, Luis Miguel Castilla, dijo a Correo que lo anunciado es muy parecido a lo q se planteó con el Ministerio de Infraestructura. “Pueden haber algunas economías de escala y eficiencias, pero no se de dónde sale ese ahorro. En todo caso, si fuera ese el monto ahorrado seria S/2500 millones sobre un total anual de mas de S/50.000 millones de inversión pública, o sea el 5%. No se si eso califica como algo ‘histórico’” comentó.

Programas que se cerrarán

Son Provías Nacional; Provías Descentralizado; Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel); Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied); Programa Nacional de Inversión en Salud (Pronis).

También el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU); Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR); Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC); Programa Subsectorial de Irrigación (PSI); Plan Copesco Nacional (PCN); Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR); Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB); Programas Nuestras Ciudades (PNC) y Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP).