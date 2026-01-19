En el 2025 hubo un récord histórico de dividendos (distribución de utilidades a los accionistas) porque las empresas tuvieron pocos proyectos de inversión, pero si el panorama económica mejora tras las elecciones, en 2026 van a preferir invertir, explica Julio Plácido, gerente de corredoras y fondos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam. En diálogo con Correo dijo que ahora que las AFP empezaron a comprar acciones, retornan los inversionistas extranjeros.

La Bolsa de Valores tuvo tendencia alcista en 2025...

El Índice General ha rendido 67% en dólares, retorno total. Tuvimos un muy buen primer semestre. El tercer trimestre hubo toma de ganancias y el mercado se ralentizó, pero en noviembre y diciembre comenzó otra vez a subir con fuerza y se mantiene en enero. Los principales beneficiados fueron los sectores minero y financiero, pero fue en casi todos.

En el 2025, ¿qué tanto crecieron las utilidades?

Tenemos información hasta el tercer trimestre, cuando han sido las más altas de los últimos cuatro años. Las compañías entregarán el resultado del cuarto trimestre en la quincena de febrero. Las utilidades de las compañías están creciendo, tienen estados financieros bastantes sólidos, va de la mano con la subida que tiene la bolsa. El año pasado si hubo un récord histórico de los dividendos, ya tenemos la cifra final: superaron los S/ 38 mil millones. Las compañías nunca habían entregado tantos dividendos a sus inversionistas. Pasa que en 2025 no ha habido muchos proyectos de inversión en las propias compañías y al final decidieron que mejor es entregar a los accionistas.

¿Lo de reinvertir?

Lo que dicen los analistas es que un año electoral no gatilla inversiones. Se seguirán entregando dividendos, pero si el panorama es favorable para la economía, buscarán invertir, por tanto, en 2026 no se entregaría tantos buenos dividendos.

La bolsa sigue registrando un gran número...

Ahora estamos marcando un récord histórico en el Perú General, también en el Perú Selectivo, pero es el reflejo de que las propias acciones están también, en muchos casos, marcando nuevos máximos.

¿Los inversionistas extranjeros miran nuevamente al Perú?

En 2025 fue un año en el que los inversionistas extranjeros participaron menos de lo usual. Explicaban casi el 30% del monto negociado en el promedio de los últimos diez años. En 2025 solo fueron el 8%, pero al final del año comenzaron a ser compradores otra vez. En enero están volviendo a comprar acciones. Ellos se fueron tras el anuncio de retiros de los fondos de pensiones y porque las AFP pasaron, de compradores netos de largo plazo, a vendedores para responder a los retiros. Cuando el inversionista extranjero tenía que vender llamaba a las AFP, jugadores relevante.

Las AFP están comprando...

Las AFP terminaron de vender lo que tenían que vender; muchas acciones han quedado muy por debajo de lo que realmente valen. Un segundo factor del retorno del inversionista extranjero es la venta de Cementos Pacasmayo, cuyo comprador es un jugador europeo, uno de las más grandes cementeras del mundo y genera un efecto reflector en la propia economía porque la gente se pregunta ¿Qué está pasando en Perú? Comienzan otra vez ese efecto de radar y Perú está otra vez en el mapa de los jugadores extranjeros.

Es muy importante la participación de la mujer en bolsa.

El segmento del inversionista persona natural es 32%. El inversionista retail nunca había tenido un gran espacio en esa torta, solía ser el 16%. El año pasado ha tenido una cuota mayor, significa que en el 2025 ha tenido el 32% del monto negociado, con cifras al cierre del 2025. Pero a setiembre, el 52% de los nuevos inversionistas (más de 42,000) son mujeres, y de todos los nuevos inversionistas, el 42% vienen fuera de Lima. El rango de edad es sobre 25 a 40 años, en su mayoría profesionales, que buscan mecanismos donde rentabilizar sus excedentes.

Julio Plácido