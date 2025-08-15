El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, precisó que las tasas de interés en dólares y en euros las fijan otros bancos centrales.

Así respondió a la consulta sobre lo dicho por el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, que el dinero en Perú está muy caro porque la tasa de interés de referencia está muy alta.

“Me da pena contestarle porque la deuda de Petroperú no está en soles, está básicamente en dólares y euro. Desgraciadamente, el Banco Central (del Perú) no fija las tasa de interés en dólares o euros, las fija otros bancos centrales”, aclaro.

Petroperú, según el ex presidente de esta empresa, César Gutiérrez, tiene una deuda de $4.000 millones en el exterior, además de $2.000 millones con el Banco de la Nación y $300 millones con la Caja Fiscal.

El costo de los créditos suman una serie de factores, entre ellos el riesgo de la entidad que lo pide, además de su capacidad financiera para asumirlo.

MANTIENE

En ese sentido, el directorio del BCR acordó ayer mantener su tasa de interés de referencia (TIR) en 4.50%, considerando que en julio, la tasa mensual de inflación total fue 0.23%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.18%.

“Las tasas de inflación total y de inflación sin alimentos y energía a doce meses se mantuvieron en 1.7% en julio”. anotó.

En tanto, las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.3% en junio a 2.2% en julio, dentro del rango meta de inflación.

En julio, señala el comunicado del BCR, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas sobre la actividad económica se recuperó respecto a junio.

La próxima sesión del Directorio en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 11 de setiembre de 2025.