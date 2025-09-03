El proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) está en el Congreso a la espera de un nuevo debate.

Así, se espera que el Congreso tome en cuenta los 11 aportes del Ejecutivo, que son el resultado del consenso de la mesa técnica que instaló. La aprobación de una Ley MAPE tiene por objetivo la formalización de la minería en el país.

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reitera que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no tendrá mayor prórroga de la que ya se otorgó, es decir, solo va hasta el 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, según el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, sorprende que pese a todo el anuncio del Gobierno sobre la formalización minera, se está destinando solo S/257 millones al sector (Minem), de un Presupuesto Público 2026 de S/257 mil 562 millones.

Trazabilidad

Con esa cifra, manifestó Gálvez a Correo, es imposible trabajar la formalización minera, por ejemplo.

“Cómo van a manejar la trazabilidad que tanto pregonan. Con ese presupuesto es imposible. Allí está el detalle. Una cosa es decir que van a formalizar, que habrá trazabilidad, pero todo cuesta mucho”, anotó.

Sobre una posible extensión del Reinfo, el titular del Minem, Jorge Montero, señaló que desde el Ejecutivo “no aceptamos eso como una posibilidad. Como Ejecutivo no aceptamos esa posibilidad porque no es necesario”.

En tanto, desde el Congreso, la Comisión de Energía y Minas, que preside Víctor Cutipa, ha dejado abierta la posibilidad aprobar una nueva extensión del Reinfo.