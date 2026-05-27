El sector minero tiene un peso de casi 10% del Producto Bruto Interno (PBI) o producción nacional. En el 2025, acumuló exportaciones por 64 mil millones de dólares producto de los precios altos de los principales metales como el cobre, el oro y la plata.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta electoral, al sector se le ha restado importancia, al menos en el debate técnico del pasado domingo, aunque se espera que se le tome en cuenta en el debate de este domingo entre los dos candidatos que van al balotaje del próximo 7 de junio, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la cartera de proyectos mineros de inversión, actualizada a octubre del 2025, suman 65, de los cuales 45 están por definirse, es decir, tienen fecha de inicio pendiente de determinación por factores asociados a decisiones empresariales, asuntos sociales, entre otros. Los 65 proyectos demandan una inversión de 63 mil millones de dólares.

En ese sentido, la presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, deslizó sus dudas respecto a la eventualidad de que el balotaje del 7 de junio lo gane el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Tenemos una cartera de proyectos de inversión que viene congelada desde hace muchos años, iría en deterioro. Tenemos proyectos grandes, aparte de Tía María, como Zafranal, que esperamos que vuelva a ver la luz, pero tenemos en cartera otros proyectos, la mayoría son ampliaciones. También está Michiquillay, Los Chancas. Se perderían grandes oportunidades”, comentó tras participar en la jornada inaugural del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería.

Tramitología

Adicionalmente, el ex presidente de Confiep Roque Benavides manifestó que el mayor problema para desarrollar proyectos de inversión mineros son los trámites que demandan obtener los permisos y licencias porque las empresas tienen que acudir a una serie de dependencias públicas.

La propuesta de Juntos por el Perú preocupa porque apunta a incrementar impuestos a la minería, que daría preferencia a la pequeña minería y minería artesanal, que apuesta por revisar el régimen de concesiones, considerando que en el Congreso hay un dictamen para recortar su periodo a 15 años, siendo que un proyecto puede tomar más de 30 años en desarrollarse.

Cabe recordar que las empresas mineras ya están aportando al fisco más del 40% de sus utilidades (entre Impuesto a la Renta, regalías mineras, Impuesto Especial a la Minería, Gravamen Especial a la Minería y Derecho de Vigencia por cada hectárea).

Así, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y marzo del presente año, la minería ya aportó S/ 14,612 millones al fisco, monto equivalente al 16% de los ingresos recaudados por la Sunat entre enero y marzo del presente año.

Confianza

En el marco de las elecciones, tal como lo dijo la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, ninguna de las dos agrupaciones políticas se ha referido a la minería ilegal, aquella que está compitiendo y está tomando ventaja sobre la minería formal (a la cual vinculan con el incremento de la criminalidad).

La dirigente gremial, no obstante, precisó a Correo que “cualquiera de los candidatos que salga electo puede dar la estabilidad jurídica que necesita el país, el respeto al marco legal y de todo el Estado de derecho que pueda promover esa cartera de 65 proyectos que equivalen a 63 mil millones de dólares”.

Indicó que se necesita trabajar simplificando permisos, “reduciendo los tiempos de aprobación y de revisión sin sacrificar los estándares internacionales que muchas de las empresas tenemos ni tampoco bajando el nivel de los requisitos nacionales, apostar por la simplificación administrativa, apostar por un estado más moderno que pueda llegar a todo el territorio para reducir brechas con los recursos que ya genera la minería y la energía”.

Oportunidad.

Entre tanto, la economista africana Dambisa Moyo, miembro de la Cámara de los Lores británica y voz influyente del mundo en macroeconomía y globalización, afirmó que el Perú tiene la oportunidad de “cambiar su historia” y convertir su riqueza minera en una plataforma de progreso sostenible, en un contexto global encaminado a la desglobalización, la inteligencia artificial, la transición energética y una creciente competencia por capitales.

En su presentación en el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Moyo sostuvo que los actuales precios altos representan una oportunidad para Perú, pero no deben llevar a la complacencia.

“El Perú no puede confiarse en depender únicamente del cobre ni asumir que la demanda durará para siempre. Necesita cambiar su historia, fortalecer su estabilidad jurídica, mejorar su educación e infraestructura, y construir una narrativa propia capaz de convencer a los inversionistas de asumir riesgos”, señaló.