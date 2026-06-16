La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) comenzó las pruebas para la implementación de una tarjeta interoperable, la cual permitirá a los usuarios de los corredores complementarios, el Metro de Lima y el Metropolitano movilizarse utilizando un único medio de pago.

Miguel Tuesta, vocero de la ATU, indicó que esta tarjeta funcionará como un medio de pago para los diferentes sistemas de transporte que operan en la ciudad.

“Esta tarjeta, como ya se puede ver, está siendo leída en los medios de transporte formal; también en los siguientes meses estará siendo usada en los distintos medios concesionados, valga decir Línea 2, Línea 1 y también en los corredores complementarios”, señaló a RPP.

Al igual que ocurre al abordar los buses de los corredores complementarios y al ingresar a las estaciones del Metropolitano y el Metro de Lima, los usuarios deberán presentar la tarjeta ante un dispositivo lector, el cual la reconocerá automáticamente y mostrará en pantalla el monto descontado y el saldo restante.

Consultado sobre si los usuarios que ya poseen una tarjeta del Metropolitano, del Metro de Lima o de los corredores complementarios deberán migrar de manera obligatoria a la nueva tarjeta interoperable, Tuesta precisó que la transición se realizará de forma progresiva.

“Tiene como finalidad justamente que los usuarios del sistema de transporte hagan uso de un solo medio de pago para los distintos sistemas de transporte. Entonces, los que actualmente tienen el sistema progresivamente podrían ir migrando a una sola tarjeta ATU”, resaltó.

La implementación de la tarjeta aún se encuentra en fase de prueba; sin embargo, a partir de agosto se dará a conocer su costo, el cual —según Tuesta— será accesible para el público y no tendrá carácter obligatorio.

En ese sentido, añadió que en julio se iniciará la marcha blanca de este nuevo sistema, etapa en la que se definirán aspectos como la tarifa integrada, el costo y otros beneficios para los usuarios.

Por su lado, Edgardo Ramírez, gerente general de la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (Aemus), destacó los beneficios que tendrá la implementación de este sistema para los usuarios del transporte formal en Lima y el Callao.

“Esto va a permitir que las personas se puedan integrar rápidamente con nuestras cuatro rutas, llegar al aeropuerto, llegar a Lima, transportarse en Metropolitano y continuar su recorrido a los diferentes puntos de la ciudad con todo un nivel de seguridad, conociendo a través del GPS a qué hora van a llegar los vehículos“, enfatizó.

También añadió que este sistema permitirá integrar las tarifas de los pasajes para que resulten más económicas para los usuarios, además de mejorar la experiencia de viaje y fortalecer el sistema de transporte en la ciudad.