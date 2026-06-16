Un policía motorizado resultó herido luego de impactar violentamente contra un mototaxi en el cruce de la avenida San José con la calle Unión, en el distrito de Villa María del Triunfo.
De acuerdo con testigos consultados por RPP, dos agentes motorizados circulaban a gran velocidad por la calle Unión con dirección al colegio María de los Ángeles. Al llegar a la intersección mencionada, uno de ellos terminó impactando contra un mototaxi, lo que provocó su caída violenta al pavimento.
Vecinos de la zona señalaron que los policías motorizados no habrían activado las sirenas al momento del aparatoso accidente.
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“Al otro policía, que era el compañero, escuché bien clarito que le dijo: ‘Teniente, ¿cómo te vas a meter así?’. Entonces, estaba haciendo una mala maniobra el policía. No estoy seguro si estaba persiguiendo a alguien, porque no estaban con las sirenas activas”, indicó un testigo a dicho medio.
El agente policial herido fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo observación médica.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y acordonaron la zona para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes. En tanto, el mototaxista fue intervenido y trasladado a la Comisaría PNP de Villa María del Triunfo.
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El transportista afirmó que el policía motorizado se desplazaba a excesiva velocidad y sin las sirenas activadas. Su versión coincide con el testimonio brindado por los vecinos de la zona.
“No tenía nada prendido, en realidad no tenía nada prendido. (...) Yo he estado concentrado manejando, (…) pasaron de la nada volando”, sostuvo a dicho medio.
Cabe precisar que en el mototaxi viajaba una mujer, quien afortunadamente no resultó con lesiones de gravedad.