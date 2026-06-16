Un motociclista perdió la vida de forma trágica tras impactar contra un camión cisterna, a la altura de la cuadra 13 de la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, el camión cisterna —de propiedad de la municipalidad de Villa María del Triunfo— circulaba por uno de los carriles mientras efectuaba el riego de áreas verdes, mientras que los otros carriles mantenían el flujo habitual del tránsito vehicular.

En ese instante, apareció el motociclista que, según con las primeras versiones, habría intentado sobrepasar a otros vehículos, lo que le hizo perder el control y terminar impactando contra la parte trasera de la cisterna. El deceso se produjo de manera instantánea.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona, a fin de llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

El citado medio informó que el tránsito en la avenida Pachacútec permanece interrumpido, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.

Asimismo, la PNP identificó al motociclista fallecido como Luigi Benjamín Rosales Méndez.

En tanto, el conductor del camión cisterna fue identificado como Enrique Pamo Hoyos. El sujeto fue trasladado a la Comisaría PNP de Villa María del Triunfo para continuar con las diligencias de ley correspondientes.