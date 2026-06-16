Decenas de usuarios denunciaron que a diario se ven afectados por la supuesta falta de buses y las largas largas filas que, en horas punta, se forman en las diversas estaciones del Metropolitano.

Esta situación -señalaron los pasajeros- se registra en especial en las horas puntas de la mañana y la noche, y con mayor gravedad en la concurridísima Estación Central, ubicada en el Cercado.

Los ciudadanos en cuestión relataron que las unidades demoran al menos 30 minutos en llegar a dicha parada, lo que genera enormes retrasos en sus recorridos.

Asimismo, acusaron una supuesta falta de orientación por parte del personal, la misma que abonaría a situaciones de desorden en los terminales.

Malestar

“A las 6:30 es muy difícil encontrar un bus, y lo que pasan están repletos. Tenemos que apretarnos para ingresar, sino, nos quedamos varados otro lapso. La situación es más difícil para los adultos mayores, porque ya no hay asiento para ellos”, denunció uno de los usuarios, en la estación Central.

En tanto, los usuarios señalaron que las demoras y largas colas también se generan por la poca cantidad de estaciones de carga y taquillas o las fallas de estas en el servicio Metropolitano.

“Solo para recargar tengo que hacer una cola de 10 minutos. Y si no hay suerte, incluso tengo que ir a otros lugares para recargar. Todo esto genera retrasos en mis viajes”, relató el pasajero Jesús Padilla, desde la concurrida estación Javier Prado.

No obstante, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que el servicio opera con normalidad y con el 100% de su flota desplegada.

“Actualmente, circulan 300 buses troncales y 222 buses alimentadores, que vienen prestando servicio de manera permanente a lo largo de todo el sistema”, sostuvo. En tanto, señaló que las aglomeraciones son propias de las horas puntas.