El stock de fármacos e insumos críticos agotados en el Seguro Social de Salud (EsSalud) se redujo de 55% a solo 13.2 %, lo que permitirá cerrar julio con un nivel de disponibilidad superior al 90%, según un comunicado institucional.

El presidente ejecutivo de la institución, Jaime Moreno, precisó que ello fue posible en 30 días. Explicó que cuando asumió el cargo encontró entre 375 y 410 productos farmacéuticos sin existencias, principalmente para pacientes oncológicos y con enfermedades de alto costo.

Atribuyó esa situación a una deficiente planificación de las compras y a la falta de asignación oportuna de recursos

En ese sentido, la institución adjudicó la compra de medicamentos oncológicos por S/ 182 millones, cuyos primeros lotes ya están ingresando a las redes asistenciales del país.

“Hoy todos los medicamentos vitales están asegurados en el país. Los demás fármacos ingresan progresivamente mediante compras paralelas realizadas a través de concursos públicos”, precisó en una nota de prensa institucional.

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Moreno informó también que ya compraron medicamentos para los pacientes con hemofilia, en todo el territorio nacional.

Señaló que la prioridad es garantizar la disponibilidad de los medicamentos destinados a emergencias, unidades de cuidados intensivos, centros quirúrgicos y tratamientos oncológicos.

Al respecto, manifestó que las adquisiciones realizadas durante su gestión tienen el control simultáneo de la Contraloría, con el fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.