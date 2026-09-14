Las importaciones en julio sumaron $6,759 millones.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), las importaciones se incrementaron en 33.2% en julio, al registrar $ 6,759 millones en julio en comparación a similar mes del año pasado ($ 5,114 millones).

Precisó que ese resultado es, principalmente, por las mayores compras de bienes de capital (maquinas y equipos destinados a la producción), bienes de consumo duradero (autos, electrodomésticos) e insumos industriales (materias primas e insumos químicos para minería, alimentos y construcción).

De los $ 6,759 millones importados en julio, $ 2,347 millones correspondieron a insumos, entre ellos combustibles, lubricantes y conexos ($ 650 millones) y materia prima para la industria ($ 1,474 millones).

En tanto, del total importado de bienes de capital ($ 1,499 millones), $ 861 millones correspondieron para el sector industrial.

Mientras que los bienes de capital demandados por la agricultura cayeron 4.3% en julio 2026, cuando se reportaron $ 30 millones versus los $ 31 millones del mismo mes del 2025.

En tanto, las importaciones de bienes de consumo, los productos duraderos, como automóviles y electrodomésticos, registraron un crecimiento de 52.5% en julio pasado, cuando reportaron $ 791 millones en comparación a los $ 519 millones del mismo mes del año pasado.

Ese comportamiento refleja la mayor confianza del consumidor en la marcha de la economía.

SUPERÁVIT

De otro lado, el reporte del BCR señala también que el superávit comercial (exportaciones son mayores que las importaciones) acumulado en los últimos doce meses a julio de 2026 sumó $ 45,759 millones.

“Las exportaciones totales de julio sumaron $ 10,068 millones, superiores en 33.4% en comparación con similar mes de 2025, debido al incremento de 23.2% del precio promedio de las ventas al exterior y al aumento de 8.3 % del volumen exportado”, precisó el BCR.

Señaló que en julio, las exportaciones de productos tradicionales sumaron $ 8,022 millones, mayor en 43.6% interanual, impulsados por los mayores precios de exportación de los principales metales, especialmente cobre, zinc, oro y plata, esta última presente en los embarques de concentrado de plomo.

En tanto, los hidrocarburos también registraron mayores precios de exportación.Además, frente al mismo mes de 2025, las ventas al exterior de productos no tradicionales crecieron 4.5% a $ 2, 016 millones, por el aumento del precio promedio y del volumen exportado



