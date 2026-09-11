La ejecución del presupuesto de inversión pública en el 2025 fue de S/ 61,941 millones y el saldo no ejecutado (lo que no se invirtió) fue de S/ 11,934 millones, cuyo 69.6% correspondió a los gobiernos locales, según el titular de la Contraloría General de la República, César Aguilar.

Fue al presentar, en de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, la Auditoría, la Cuenta General de la República 2025

“En los gobiernos locales apreciamos el mayor cuello de botella porque concentra siete de cada 10 soles no ejecutados en la inversión pública nacional”, señaló al indicar que no ejecutaron S/ 8,310 millones de su presupuesto para inversiones.

De los gobiernos regionales, Aguilar dijo que 21 superaron el 90% de ejecución de su presupuesto de inversión. Piura, Arequipa, Ayacucho, Junín, Amazonas, Áncash y Huancavelica alcanzaron una eficiencia superior al 98%.

Situación contraria fue en Ucayali, Lima, Lambayeque, Tumbes y Callao, que tienen el mayor saldo no ejecutado.

Paralizadas

El contralor precisó también que al 31 de diciembre de 2025 se identificaron 2,416 obras públicas paralizadas, que representan una inversión acumulada de S/ 67,139 millones, cuyo saldo pendiente de ejecutar es de S/ 32,243 millones.

Del total de obras paralizadas, los gobiernos locales representan el 70.1% (1,693), que equivalen al 15.7 % de la inversión total.

En tanto, el Gobierno Nacional concentra el 55.8 % del valor monetario de obras paralizadas (S/ 37, 433 millones), igual al 16% del total de proyectos detenidos.

Aguilar indicó que la Contraloría ejecutó 4,070 servicios de control a las obras paralizadas a nivel nacional.