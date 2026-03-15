Dentro de 12 o 15 años, la producción de Camisea comenzará a declinar y no alcanzará para atender la demanda del país, dice Luis Fernández Pérez, exgerente de Promoción de Perupetro (agencia promotora de inversión en hidrocarburos. En entrevista con Correo señaló que en 2040 la producción de Camisea se reduciría a 500 millones de pies cúbicos día, menor al consumo nacional, que sería de 800 millones de pies cúbicos, pero que aún hay tiempo de impulsar la exploración y asegurar gas natural para el país y evitar la importación. Señaló que Candamo es una zona de Madre Dios con gran potencial gasífero.

¿Cómo se explica lo que pasó con el ducto?

Me parece difícil pensar en la teoría de un sabotaje, pero vamos a esperar la versión de TGP porque cuando se hace mantenimiento preventivos hay cosas que pueden suceder y no necesariamente tienen que ser negligencia, es una actividad peligrosa. Cuando estaba en la universidad, un profesor murió en una explosión en La Pampilla. El oleoducto lo cortan cuando quieren, no está enterrado en todos sus tramos. TGP, junto al Osinergmin, tiene un equipo que está haciendo las investigaciones respectivas. Hay que esperar una versión oficial.

¿El daño en el ducto ha sido importante?

No es una falla menor, que se resuelve en dos o tres días, el daño es muy grande porque se ha cambiado tubos. Creo que TGP ha sido muy responsable, ha compartido todo lo que se hizo y de cómo estaba el clima, ha informado de todas las dificultades que implican hacer trabajos en esa zona. Se ha dañado tubos de gran diámetro, de 32 pulgadas. La empresa lo ha sabido manejar de forma adecuada desde el primer día, en tiempo razonable.

¿Qué hay del tubo de redundancia que pudo evitar la crisis energética?

Los que conocemos de este tema sabíamos que podía ocurrir un evento como el que ocasionó la crisis energética, es un riesgo propio de la actividad. TGP nunca tuvo obligación de hacer una redundancia, su obligación en junio de 2010 era ampliar la capacidad de transporte y el tubo paralelo fue una de las opciones que se analizó, no le aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según lo estipulado en la propia adenda, al no ser aprobado el EIA, se buscó otras alternativas hasta que en 2013 se acordó que la ampliación se haría con una estación de compresión en el KP 127, en Kiteni, que es la que existe hoy.

¿Preocupa que las reservas de Camisea se estén agotando?

Este punto es importante porque el próximo gobierno tiene que tomar una decisión: Exploramos para buscar más gas, pero se deberá redefinir muchas cosas desde el punto de vista ambiental porque el potencial de gas está en la selva y en muchos casos en áreas protegidas, o tendremos que prepararnos para importar.

¿Pero Camisea?

El gas no se va agotar en Camisea, tiene gas por lo menos para 20 años. El problema es que dentro de 12 o 15 años comenzará a bajar su producción y no alcanzará para atender la demanda. Una cosa es tener reserva y otra tener capacidad de entrega. La capacidad de entrega empezará a fallar, hoy día se consume 700 millones de pies cúbicos por día y podría llegar, dentro de 10 años, a los 800 millones. Un estimado de Pluspetrol (empresa operadora del Consorcio Camisea, que explota el gas natural), indica que la producción de Camisea en el 2040 posiblemente sea de 500 millones de pies cúbicos diarios y no cubrirá la demanda del país y se tendría que importar. Pero, importar requiere de una planta de regasificación, o adecuar a Peru LNG (Melchorita) para poder recibir. Hay tiempo para tomar medidas, pero no tiene sentido importar si tenemos potencial para descubrir más gas, hay que utilizar nuestros recursos.

¿Qué se necesita?

Aquí la decisión es qué cosa debemos priorizar, o las áreas naturales protegidas o la seguridad energética del país. No es una decisión difícil porque las áreas que se suponen son protegidas están siendo vulnerada por la tala y minería ilegal, cuyos responsables no quieren que lleguen empresas formales. La gente informal e ilegal que invaden las áreas protegidas tienen mucho dinero para hacer lobby. Se entiende que es una decisión difícil desde el punto de vista político porque las economías informales y las economías ilegales son las que impiden que la formalidad llegue a muchos sitios en el Perú, no es solo Madre de Dios.

Combatir las economías ilegales es tarea del Congreso.

Exacto, pero se abusa del cuento de la protección al ambiente, como fue el caso de Tambogrande, en Piura, donde Manhattan Minerals (de Canadá) quiso explotar un yacimiento de oro, pero hubo tal oposición que la empresa se marchó (2002). Pero la zona hoy está llena de mineros informales e ilegales, sacando oro. Esta figura se repite en todo el país.

¿La Ley de Hidrocarburos?

La Ley Orgánica de Hidrocarburos sigue siendo buena, que necesita algunas modificaciones. Lo ideal sería reformar todo, el problema es que hubo varios intentos de cambiarla, pero del Congreso salió nada bueno para promocionar la inversión en el sector. Por seguridad, solo se debe tocar algunos puntos claves de la ley, como es el plazo de contratos, posibilidades de extensiones y el artículo 4, que dispone que toda norma debe ser emitida con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Tanto no se respeta este artículo que los gobiernos regionales crean áreas protegidas para evitar la actividad petrolera

¿Qué hacer con las áreas protegidas?

Se debe trabajar con el Ministerio del Ambiente para analizar cómo se puede modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para que las empresas petroleras, mineras, madereras, las que se encarguen de cuidarlas. Esta ley debe contemplar la posibilidad de compatibilizar industrias establecidas formalmente a las que pueda supervisar y que sean responsables de cuidarlas. De ninguna manera se busca eliminar áreas protegidas, ni reducir los estándares de normas ambientales. Es decir, que sea compatible la explotación de recursos dentro de las áreas bajo el compromiso de cuidar el área protegida y todo lo que está a su alrededor.

¿Qué hay de Candamo?

Candamo es una zona con mucho potencial de gas. Tiene reservas descubiertas de más de 2 Trillones de pies cúbicos (TCF en inglés) y se puede hacer un paquete atractivo, tal como se hizo con Camisea. Es decir, licitar la reserva descubierta y la exploración de las zonas que están alrededor de la misma, que tienen un montón de estructuras, algunas más grandes que Camisea. Se debe licitar entre empresas grandes y una de ellas se haga cargo de la operación de campo, construya la infraestructura necesaria y, además, explore todo.

Luis Fernández