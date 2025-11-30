El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla dijo que hay tres puertos en el sur del país que compiten en el área de influencia de Corío, por lo que habría una fuerte disputa por los servicios logísticos y portuarios si se concreta este proyecto ubicado en Arequipa, donde ya opera Matarani que, además, ampliará su capacidad de operación. En entrevista con Correo manifestó que se requiere una evaluación rigurosa de la demanda para justificar una gran inversión de $ 7 mil millones, muy por encima del que se hizo, en una primera etapa, en Chancay. También dijo que Presupuesto 2026, aprobado por el pleno del Congreso en la noche del jueves último, es la prueba de fuego de la ministra de Economía, Denisse Miralles, para hacer respetar los fueros de su ministerio. Dijo que la gente del Consejo Fiscal se reunió con los magistrados del Tribunal Constitucional con miras a quitar al Congreso su iniciativa de gasto.

Se está generando grandes expectativas en el sur del país sobre el proyecto del puerto Corío, pero entiendo que tiene dudas sobre su viabilidad, ¿es así?

Tengo muchas dudas. Es un proyecto muy ambicioso que involucra una inversión de más de $ 7 mil millones en su primera fase, mientras que en el puerto de Chancay fue mucho menos ($ 1,300 millones). Se estima que ese puerto movería más de 100 millones de toneladas de carga al año, más del triple de lo que movería Chancay. Pero la pregunta es ¿hay suficiente demanda en el sur del país que amerite un puerto de esa magnitud?

Está Matarani...

En el sur hay, por lo menos, tres puertos que compiten directamente en el área de influencia de Corío, entre ellos Matarani, que apunta a mover ocho millones de toneladas al año y hace poco se firmó una adenda para ampliar sus operaciones por 30 años. También está Marcona, puerto multipropósito que tiene capacidad de mover 19 millones de toneladas al año. También está Ilo, puerto pequeño (Moquegua), de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu); el Gobierno acaba de declarar su modernización y ampliación a 1.6 millones de toneladas.

Si que Corío es un proyecto muy ambicioso...

Sí, lo es, pero se requiere de una evaluación rigurosa de la demanda que justifique una gran inversión en ese puerto. La inversión sería parecida a los términos que se aplican en Chancay (privado), pero a futuro este puerto (Corío) puede convertirse en el gran hub en el sur, siempre que haya nuevos proyectos mineros en el sur que demanden los servicios de los puertos de esa zona del país. Se debe tomar en cuenta que Southern tiene su propio puerto. Además, Corío tendría que tratar de captar cargas que salen por la Interoceánica y los flujos de Brasil y Bolivia hacia la costa del Pacífico. También se tendría que redireccionar carga que hoy sale por el Callao y Chancay. Hay puntos a favor de Corío, pero la gran pregunta es que si la inversión privada, que haría realidad el proyecto, tiene suficiente mercado y demanda para pagar el proyecto.

¿Se tendrá más puertos de los que se necesita por el momento y la competencia sería muy fuerte?

Se tiene dos riesgos importantes. Uno es el de la sobrecapacidad, que en Perú nos llenemos de puertos que no se utilicen. En realidad no hay un estudio riguroso de la demanda por lo que se estaría generando una competencia, que siempre es buena, pero tiene que ser competencia con otro hub, podría haber una guerra de puertos de servicios logísticos y portuarios. Por esto no le veo mucho sentido la apuesta por el proyecto del puerto Corío en el corto plazo, en todo caso se podría plantear algo escalonado, en fases, y con un estudio serio de demanda podría ser más viable, pero es más aspiracional que una realidad.

¿Cree que hay mucho entusiasmo por Corío?

Corío tiene características muy buenas, como el calado muy profundo, puede ser un megapuerto en el sur, pero hay otros puertos que ya están operando. Los chinos acaban de invertir en Marcona, Tisur (Matarani) acaba de ampliar su concesión con una inversión de $ 700 millones. Entonces, la lógica indica que se apuesta por demasiados puertos para un mercado potencial que podría darse, pero no en el corto plazo. Hay dificultades, como el caso de Chancay, una infraestructura moderna, pero se sale del puerto y entra a la congestión de la Panamericana Norte. Si no hay inversiones que conecten al puerto con el mercado, entonces estamos hablando de una ficción. Preocupa que se genera una expectativa muy grande y se avanza con un elefante blanco, con inversión privada 100%, que comience a exigir algún tipo de cofinanciamiento público. No estamos para tirar plata en elefantes blancos.

De otro lado, trascendió que hay bastante presión para aumentar más el gasto el corriente en el Presupuesto Público del próximo año.

Existe un gran riesgo porque de por si el presupuesto estaba desbalanceado hacia gasto corriente. Conozco de trascendido que como mínimo hay pedidos de más de S/1,000 millones en remuneraciones, bonificaciones, nuevas escalas remunerativas de distintas entidades públicas. También está siempre el aluvión de nuevos proyectos de inversión pública por más de S/ 10 mil millones. Todo se conocerá cuando se publique la ley, entonces se verá el apego del Gobierno a la disciplina fiscal y si le puede parar la presión de gasto del Congreso. No veo que haya mucho incentivo porque finalmente se está en campaña electoral y muchos de los congresistas están buscando ser reelegidos como senadores y quieren mostrar sus logros con la aprobación de proyectos de todo tipo, generando más gasto del que puede hacerse cargo el fisco.

El MEF se tiene que mostrar firme para que no se siga poniendo en riesgo el cumplimiento de la tasa de déficit fiscal. ¿Es así?

Ojalá que se imponga el manejo técnico porque el MEF está aplicando, nuevamente, un manejo técnico en las finanzas públicas, pero depende del Congreso. Entonces vamos a esperar a ver si se pone cierta disciplina, hay que ver, no estoy tan seguro que así sea porque la campaña electoral está en proceso.

Denisse Miralles es una de las pocas ministras de Economía, ¿hará que se respete nuevamente al Ministerio de Economía?

Creo que tiene una excelente oportunidad en dos instancias. Una es lograr que en el Congreso se apruebe un Presupuesto Público balanceado. Sería un logro de ella como del premier (Ernesto Álvarez) porque el premier tiene que dar su visto bueno a la aprobación de la ley final, debe haber un acuerdo, se supone, entre Ejecutivo y Congreso para que se apruebe el dictamen final y el proyecto pase a ser ley, sería una excelente señal. No hay mucho debate del proyecto de ley de Presupuesto Público, lo que hay es la lectura de pedidos de todo tipo. En el pasado, el MEF tenía capacidad de veto, ahora no sé cuánta capacidad política tenga la ministra y estamos en pleno proceso electoral. Ojala que la ministra muestra su capacidad política.

¿La primera instancia para la ministra es el Congreso, pero la otra instancia?

Lo otro es y también me parece importante, que va más allá del Congreso, es la voluntad del premier de cerrar el caño (iniciativa de gasto) del Legislativo mediante una nueva solicitud al Tribunal Constitucional que interprete nuevamente el artículo 79, que define la iniciativa de gasto. Escuché al premier hablar de esta posibilidad y es positivo y esperemos que el TC acceda al pedido. Ha habido una reunión entre el Consejo Fiscal y el pleno del Tribunal Constitucional en audiencia pública, justamente para explicar la necesidad de volver a un ordenamiento en el cual el Ejecutivo es el que plantea la necesidad gasto y el Legislativo no lo tenga. Ojalá que la ley que evalúen sea la correcta y que la interpretación de iniciativa de gasto vuelva a su cauce.

Una seria prueba de fuego para la ministra Miralles...

Ver para creer, creo que esos dos momentos serán importantes. Si efectivamente la ministra Miralles logra contener la avalancha de pedidos y el Gobierno logra interponer sus buenos oficios para que le hagan caso a las recomendaciones del Consejo Fiscal y nuevamente se interpreta correctamente la iniciativa de gasto (en el Tribunal Constitucional), creo que estaremos encaminados a una mejor perspectiva de retornar a la disciplina fiscal que se ha perdido los últimos años.

Pero los pedidos de cara a la campaña electoral pesarán en las decisiones de los congresistas que están buscando los votos para mantenerse en el Legislativo.

Creo que sí, habrá todo tipo de pedidos. Nuevamente, no veo a razón de qué la irresponsabilidad fiscal va cambiar de un día para el otro. El móvil electoral es muy fuerte y la mayoría de congresistas están postulando a la reelección, o también quieran postular a ser gobernadores o alcaldes, después. Si, creo que los incentivos políticos son muy fuertes para seguir gastando más allá de la cuenta y ojalá esta vez no sea el caso.