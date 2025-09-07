Según el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, los ingresos del fisco que son volátiles no deben utilizarse para financiar gastos permanentes porque cuando caen los precios de los minerales se genera un desequilibrio que requiere un mayor endeudamiento. En diálogo con Correo dijo que el manejo conservador de las finanzas públicas lamentablemente se ha perdido y la debilita.

¿El Presupuesto Público 2026 tiene gran carga social?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce la importancia de cumplir las reglas fiscales, pero creo que el bajo crecimiento del Presupuesto de Apertura (+2.3%) es medio engañoso porque si se le quita el crecimiento de la inflación es como si fuera igual al del 2025. Sin embargo, en el rubro de Gasto Corriente (planilla, pensiones) el crecimiento no es compatible con la regla fiscal. En Perú hay cuatro reglas fiscales: las dos más conocidas son la de déficit fiscal y el de tope de deuda sobre PBI; pero hay dos reglas adicionales que son sobre el crecimiento no financiero del sector público y sobre el gasto corriente del sector público.

¿Es decir?

En ese caso creo que se estaría incumpliendo la regla del crecimiento de Gasto Corriente, que si bien excluye el rubro de mantenimiento, que es un servicio, si está muy cargado en el tema de la Carga Social, en remuneraciones, en aumento de beneficios, que no se condice con un manejo austero, que es lo que corresponde al manejo de la regla fiscal. Se quiere dar la imagen de austeridad, pero en la práctica se dispara en los gastos corrientes.

¿Habrá gastos fijos que no siempre tendrán financiamiento?

El Presupuesto de por sí ya tiene un alto nivel de gastos rígidos, más o menos un 70% o más. Es decir, son gastos que no pueden cortarse porque hay derechos laborales. El gasto más rígido es el de planilla y de pensiones, que quita espacio fiscal para otros tipos de gastos; obviamente el servicio de la deuda y el gasto d inversión. Lo segundo es que le resta margen de acción al siguiente gobierno, que si viene con un plan de infraestructura o con otras prioridades no podrá hacer mucho porque el gobierno saliente se tomó atribución de que el gasto crezca en demasía. Donde más crece es en las regiones. Por ejemplo, en La Libertad el gasto corriente crece de forma elevada (13% más en 2026). Obviamente no se requiere ser mago para darse cuenta que responde a móviles clientelares y político, un concubinato político. Creo que este presupuesto da la apariencia de ser responsable, pero es engañoso porque esconde ese tipo de crecimiento que no son coherentes con un manejo responsable de la finanza pública.

¿Habrá más endeudamiento?

Los ingresos que son volátiles no pueden se utilizados para financiar gastos permanentes. Entonces, cuando crece la renta minera por mayores precios del cobre o del oro se debe utilizar para financiar gasto de capital, no en gasto corriente porque se generan desequilibrios que al final se acaba financiando con un mayor endeudamiento. Es una realidad que el Ministerio de Economía parece no entender o no le da importancia. El MEF, al proyectar sus ingresos, es sobre optimista respecto del crecimiento económico. Y los móviles políticos son los que mandan, ha sido una constante del Gobierno actual. Creo que esa ortodoxia, ese manejo cuidadoso, conservador de las finanzas públicas lamentablemente se ha perdido, debilitando las finanzas públicas y resta margen de maniobras al siguiente Gobierno.

Entonces, ¿el siguiente Gobierno se verá en problemas?

El Gobierno que entre tendrá poco tiempo porque deberá presentar en agosto 2026 la nueva Ley de Presupuesto 2027. Ante un desequilibrio tendrá dos opciones: Una es de mayor endeudamiento, pero si no hay ajuste fiscal, eventualmente, toca aumentar los impuestos, que no debería darse porque en general en Perú las tasas impositivas son altas y se puede desacelerar la economía. Justamente el que la visión del MEF sea cortoplacista porque su responsabilidad termina el 28 de julio del 2026, es una visión bastante miope. Este Gobierno demuestra un manejo poco responsable de las finanzas públicas.

¿Construir una cárcel en El Frontón implicará un gasto no muy pensado?

Hay muchas instalaciones penitenciarias que están a medio hacer, creo que es más una medida efectista, es para la tribuna, se está manoseando temas complejos como el de las cárceles para atender el hacinamiento en las cárceles. Primero que se acabe lo que están haciendo, con un plan muy agresivo de Obras por Impuesto, hay endeudamiento que se ha tomado con bilaterales para construcción de cárceles. Querer construir un penal en El Frontón genera desconfianza y se nota que hay mucha improvisación en este tema. Me parece que el manejo de temas tan importantes como el de seguridad, penitenciario, el macroeconómico, no ha sido prolijo, ha sido subordinado a móviles políticos.