El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, indicó que el Gobierno no descarta acudir al Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Congreso que impliquen gasto público, aunque precisó que esta decisión será evaluada tras la segunda vuelta electoral para evitar generar tensiones políticas.

En una entrevista con RPP, el titular del MEF reconoció las críticas sobre un posible debilitamiento de la posición del Ejecutivo frente a normas promovidas por el Congreso que implican mayores compromisos presupuestales para el Estado.

“No hemos descartado el tema, pero no queremos enturbiar el ambiente político, de que se puede tomar que estas decisiones están yendo en contra de algunas propuestas de candidatos. Queremos que pase tranquilo la segunda vuelta y ahí conversaremos nuevamente con el Ejecutivo, el Presidente, y discutiremos la posibilidad de generar camino al Tribunal”, indicó Acuña.

Entre las recientes leyes aprobadas por el Congreso que implican un elevado costo fiscal figuran aquellas que otorgan beneficios laborales al régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios) del sector público, como gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Acuña precisó que el Ejecutivo no se opone a las normas que amplían beneficios laborales, aunque cuestionó su aplicación por la existencia de vacíos normativos y la falta de gradualidad en su implementación.

“Nos preocupa el tema de los CAS, que da beneficios de aguinaldos y CTS, pero que requieren en su implementación darle gradualidad y también establecer algunas pautas importantes. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo le pagas la CTS a un CAS? No queda claro, han dejado varios vacíos que tenemos que precisar”, refirió.

El ministro también criticó la ausencia de límites definidos para la duración del régimen CAS y advirtió que el actual marco normativo genera incertidumbre tanto jurídica como presupuestal.

El titular del MEF subrayó que las leyes aprobadas deberán implementarse de manera progresiva, debido al impacto fiscal que implican.

En esa misma línea, señaló que el Gobierno analiza mecanismos para ordenar la implementación de estas medidas y ajustar aspectos técnicos que, según indicó, no fueron suficientemente desarrollados durante el debate en el Congreso.