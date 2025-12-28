La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que en los próximos días el Ejecutivo aprobará, mediante decreto de urgencia, la reestructuración integral de Petroperú, como parte de una estrategia para garantizar la sostenibilidad de la empresa estatal sin comprometer los recursos públicos.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que la medida será previamente debatida en una sesión del Consejo de Ministros, programada para los días 29 y 30, donde se evaluarán y aprobarán los alcances del dispositivo legal.

“Lo que queremos hacer es iniciar un proceso serio de respaldo a la empresa. En el decreto de urgencia se verán los detalles de esta solución integral”, señaló Miralles en declaraciones públicas.

Sin nuevas inyecciones para deudas

Según informó RPP, la ministra enfatizó que seguir transfiriendo recursos para el pago de deudas no es una solución sostenible y que el objetivo del Gobierno es salvaguardar los activos del Estado.

“No pasa por seguir inyectando recursos y alimentar un problema. Tenemos que resolverlo de manera estructural, ver la dimensión adecuada que debe tener este activo y luego brindar un apoyo que sea sostenible”, afirmó.

Miralles también aseguró que la reestructuración no afectará los beneficios sociales de los trabajadores de Petroperú, y descartó un eventual desabastecimiento de combustibles en las zonas donde la empresa cumple un rol de seguridad energética.

Puesta en valor de activos estatales

Como parte de la estrategia, la ministra explicó que el Estado evalúa mecanismos de asociación con el sector privado, sin vender activos, para ponerlos en valor.

“Petroperú tiene activos muy importantes que pueden ser aprovechados mediante proyectos donde el privado invierte y genera retornos para el Estado”, indicó.

Debate sobre soluciones hacia 2026

En RPP, el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez sostuvo que la empresa puede ser rentable si cuenta con una gestión técnica y sin interferencia política. Como alternativa, propuso eliminar el IGV en la venta de combustibles en la Amazonía.

No obstante, el exviceministro de Energía Pedro Gamio consideró inviable esa medida y planteó como salida estructural el ingreso de un socio estratégico de primer nivel, que permita reducir la injerencia política.

Gamio propuso un esquema que incluya fideicomisos para la deuda, la creación de filiales con independencia operativa y la participación de un inversionista minoritario en áreas como refinación, almacenamiento y comercialización.

“Eso le permitiría a Petroperú evitar recurrir periódicamente al auxilio del Estado”, sostuvo.