El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, afirmó que el crédito suplementario de S/ 9,565 millones no pone en riesgo la caja fiscal, ya que el Perú mantiene indicadores económicos por debajo de los límites establecidos por la regla fiscal y cuenta con recursos suficientes para atender las prioridades del Estado.

Durante una entrevista con TV Perú, el titular del MEF explicó que la deuda pública se ubica en 28% del PBI, por debajo del tope de 30% fijado por la regla fiscal.

Asimismo, señaló que el déficit fiscal alcanza el 1.3% del PBI, inferior a la meta de 1.8%, por lo que aseguró que las medidas adoptadas no afectan la estabilidad económica ni generan riesgos financieros.

Acuña precisó que parte de los recursos destinados a los beneficios de los trabajadores del régimen CAS provienen de ingresos ya recaudados y que corresponden a los gobiernos locales.

Indicó que estos fondos se priorizan para financiar proyectos demandados por las propias municipalidades.

El ministro también exhortó a los gobiernos locales a utilizar primero los recursos del canon para atender sus necesidades más urgentes, descartando que todas las obras deban financiarse con recursos del Tesoro Público.

Finalmente, sostuvo que la actual administración dejará margen de maniobra al próximo gobierno para gestionar el presupuesto aprobado, acceder a financiamiento si lo considera necesario y realizar las modificaciones que estime convenientes para la ejecución de los recursos públicos.