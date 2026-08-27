El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el país es su baja recaudación tributaria en comparación con economías de similar nivel de desarrollo.

“Países parecidos al Perú, con un PBI per cápita similar, recaudan más que nosotros. Y si nos comparamos con América Latina y el Caribe, también estamos por debajo en temas de incumplimiento. Hay espacio para avanzar”, precisó.

Cabe precisar que la presión tributaria del Perú cerró en el 2025 en 14.6% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras en Chile y Colombia fue de 20% y 27%, respectivamente. La evasión tributaria es un gran problemas, sobre todo del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Cuba hizo las precisiones respectivas durante el lanzamiento del estudio OECD Tax Policy Review: Peru 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que analiza el sistema tributario peruano y plantea alternativas de reforma a partir de la experiencia internacional.

Mypes

La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, dijo que se hará una reforma tributaria bajo dos condiciones: ser simple y predecible para el contribuyente, así como ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad y la base tributaria.

Al respecto, Cuba precisó que se modificará los regímenes tributarios que se aplica a los pequeños negocios, como el Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER) porque su diseño requiere una revisión después de más 30 años porque hay regímenes mal diseñados .

“La Sunat puede ayudar. Hoy día con la emisión de facturas electrónicas, incluso, hay más información que beneficia a segmentos empresariales con menos capital humano, como las pequeñas y microempresas”, anotó.

Señaló que la transformación de esos esquemas se dará en un momento en el que la Sunat dispone de mayores herramientas de información por la digitalización y la facturación electrónica.