La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, dijo que la economía habría crecido 3.3%, con un sesgo al alza porque aún “no se han cerrando algunos números”.

Dijo que en el siguiente quinquenio 2026 - 2031, la economía peruana, con los indicadores actuales y con la tendencia actual, crecería alrededor 3.2%, insuficiente para que sus beneficios lleguen a más peruanos, pues, se necesita crecer más de 5%.

En una cita que organizó la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), precisó que Perú mantiene una sólida posición macroeconómica sustentada en una baja inflación y un nivel de reservas internacionales netas igual al 28% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que constituye su principal carta de presentación ante los inversionistas y los mercados internacionales.

Por ello, destacó la necesidad de priorizar los proyectos de inversión, sobre todo bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), mecanismo que en la actualidad no solo compromete la ejecución de obras, sino también a la operación y el mantenimiento.

Precisó que el nuevo marco normativo de APP está orientado a reducir las barreras burocráticas, recalcando que es Miralles dijo que es urgente desplegar este mecanismos de inversión para cerrar brechas porque el Estado nacional no los puede financiar, exclusivamente.

Reglamento

Por su parte, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, afirmó que además de las APP, la modalidad de Obras por Impuesto (OxI) está jalando la inversión privada, que será el mecanismo que tendrá gran relevancia en los próximos años.

En ese sentido, señaló que la próxima semana estaría saliendo el reglamento de ese mecanismo de inversión en el que el privado ejecuta obras con sus dineros para luego “canjearlos” por impuestos.

Ese reglamento hará que la regulación sea más acotada para orientar a un mayor crecimiento de la inversión en todo tipo de obras, desde escuelas, servicios, etc., explicó Del Carpio.

Al respecto, la ministra Miralles adelantó que el reglamento de OxI permitirá que este mecanismo de inversión sea más atractivo a los ojos de un mayor número de empresas.

Refirió que las empresas podrán utilizar sus certificados de inversión (que se les otorga tras ejecutar una obra) para que no solo se les descuente el Impuesto a la Renta (IR), sino también el Impuesto General a las Ventas (IGV).