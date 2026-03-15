Recibir el primer sueldo suele venir acompañado de entusiasmo y nuevas responsabilidades. Sin embargo, la falta de planificación puede provocar que el dinero se agote antes de finalizar el mes.

De acuerdo con Experian en Perú, más de la mitad de los jóvenes no planifica sus gastos mensuales, lo que aumenta el riesgo de desorden financiero.

Según José Kohagura, coordinador académico de finanzas de la Escuela de Educación Superior CERTUS, esta situación se explica por factores como ingresos inestables, contratos temporales o sueldos iniciales bajos.

“Si un joven aprende a ahorrar desde su primer sueldo, desarrolla disciplina financiera, evita endeudarse y puede enfrentar imprevistos con mayor tranquilidad”, señala el especialista.

Cuatro consejos para administrar mejor el dinero

El especialista comparte algunas recomendaciones para mantener una relación saludable con el dinero desde el inicio de la vida laboral.

1. Controla los gastos impulsivos

Las redes sociales y el entorno pueden generar presión para consumir. Antes de realizar una compra, es recomendable preguntarse si se trata de una necesidad real o de un impulso momentáneo.

2. Ajusta tus gastos a tu ingreso

Cuando el sueldo es variable o el contrato es temporal, es importante priorizar gastos esenciales como:

Alimentación

Transporte

Ahorro

Evitar compromisos financieros difíciles de sostener puede prevenir problemas económicos en el futuro.

3. Ahorra con un objetivo claro

El ahorro es más fácil cuando existe una meta concreta, como estudiar, emprender, viajar o independizarse. Tener un propósito ayuda a mantener la disciplina.

4. Aprende sobre educación financiera

Acceder a cursos o actividades de educación financiera puede brindar herramientas prácticas para organizar gastos y planificar metas.

En ese contexto, la institución CERTUS realizará el evento “Festi Ahorro” el 20 de marzo en su sede de San Martín de Porres, en Lima Norte, con charlas y actividades orientadas a promover hábitos financieros responsables.

La importancia de crear hábitos financieros desde joven

Especialistas destacan que el ahorro temprano permite construir estabilidad económica y tomar mejores decisiones financieras en el futuro.

Las actividades organizadas durante la Semana Mundial del Ahorro, que se realizará del 16 al 20 de marzo, buscan promover una cultura de educación financiera entre los jóvenes.