El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, se pronunció sobre la situación del suministro de gas natural en el país luego de la declaratoria de emergencia por 15 días.

Ante las extensas colas registradas en los grifos y la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), el titular del sector reconoció que los conductores deberán recurrir temporalmente a combustibles alternativos mientras se restablece la avería en el sistema de transporte.

Si bien en un inicio se estimó que las reservas en las estaciones de servicio serían suficientes, el ministro reconoció que la rotura del ducto en las instalaciones de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la región Cusco, ha impactado directamente en el abastecimiento de gas destinado al sector transporte.

Cuando fue consultado por RPP, respecto a las medidas que deben tomar los taxistas que no logran encontrar gas, Alfaro dijo: “En una emergencia van a tener que echar gasolina”.

El ministro señaló que, mientras algunos grifos todavía disponen de reservas, otros ya han quedado desabastecidos ante la elevada demanda y la interrupción del suministro proveniente de la planta.

Alfaro enfatizó que, en el marco del estado de emergencia, se ha activado un protocolo de prioridades que establece al suministro doméstico como atención principal, por lo que —aseguró— no se registrarán cortes de gas en los hogares.

En cuanto al temor por un posible incremento de precios a raíz de la escasez, el ministro Angelo Alfaro advirtió a los comercializadores que no existe justificación para elevar las tarifas: “No hay ningún motivo para incrementar el precio, porque a ellos no se le va a vender o reponer el gas a un precio superior”.

En ese sentido, instó a los conductores a denunciar cualquier abuso, al recordar que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y otras autoridades tienen la facultad de sancionar y multar a quienes especulen con el precio del combustible en medio de este contexto de crisis.